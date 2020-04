Trident 3 Arctic, MSI svela una nuova variante con 1660 SUPER

MSI ha introdotto una nuova versione del Trident 3 Arctic, un PC da gioco con un case ispirato a quello delle console. Il sistema esegue Windows 10, misura 346.25 x 232.47 x 71.83 mm, pesa 3,17Kg e ha un volume di 4,72 litri.

La nuova versione offre un processore Intel Core i7-9700F e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER, affiancati da 16GB di RAM DDR4-2666, SSD NVMe da 512GB e HDD da 1TB. Il tutto è montato su una scheda madre con chipset H310C, che offre connettività wireless integrata e Bluetooth 4.2. La connettività è garantita, sulla parte frontale, da una porta USB 3.2 Gen1 Type-C, due porte USB 3.2 Gen1 Type-A, due jack da 3,5mm per cuffie e microfono e un input HDMI a cui collegare i visori VR. La parte posteriorie garantisce invece due HDMI, una DVI-D e due DisplayPort offerte dalla scheda video, mentre il pannello I/O della scheda madre offre una seconda HDMI per VR Link, una porta Ethernet, una USB 3.2 Gen1 Type-A, quattro USB 2.0 e tre jack da 3,5mm.

Ovviamente questa non è l’unica configurazione disponibile; il dispositivo può essere equipaggiato con diverse schede grafiche, la più potente delle quali è la Nvidia GeForce RTX 2060. Quest’ultima offre 1920 CUDA core operanti a una frequenza base di 1365MHz e una massima di 1680MHz; implementa 6GB di memoria GDDR6 da 14Gbps con un bus a 192 bit, per un bandwidth di 336GB/s. Queste specifiche si traducono in una potenza di 6,45 TFLOP.

La scelta della CPU ricade invece su diversi modelli di Intel, la più potente delle quali è il Core i9-9700K, che vanta 8 core/8 thread, una frequenza base di 2,9GHz, una in turbo boost di 4,9GHz e una all-core di 4,6GHz. La cache L3 ammonta a 12MB, mentre il TDP è di 95W.

Il dispositivo vanta la speciale tecnologia Silent Storm Cooling 2: Le componenti chiave sono separate in diverse camere con flusso d’aria ottimizzato per un raffreddamento ottimale. Non poteva mancare una striscia RGB integrata nel case.

È possibile installare fino a 32GB di RAM DDR4-2666, un SSD PCIe M.2 e un HDD SATA da 2,5 pollici. La dotazione di porte di I/O è davvero completa, troviamo infatti: 3 ingressi USB-A 3,1, 1x USB-C 3.1, 4x USB 2.0, 3 porte HDMI, 1x RJ45 (scheda di rete Intel WGI219V) e 4 jack audio.