L'amministrazione Trump ha lanciato una nuova offensiva contro le normative statali sull'intelligenza artificiale, rivendicando la necessità di un quadro federale uniforme che impedisca ai singoli stati di regolamentare autonomamente i sistemi di AI.

L'ordine esecutivo firmato ieri dal presidente Donald Trump rappresenta un attacco frontale alle legislazioni locali, con particolare riferimento alla legge del Colorado sulla discriminazione algoritmica, accusata di costringere gli sviluppatori a introdurre "pregiudizi ideologici" nei loro modelli. La mossa arriva dopo mesi di pressioni da parte delle grandi aziende tecnologiche e due bocciature consecutive in Congresso di proposte simili, sollevando interrogativi sul peso delle lobby del settore nelle decisioni dell'amministrazione.

L'ordine esecutivo incarica il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Commercio, la Federal Communications Commission, la Federal Trade Commission e altre agenzie federali di contrastare attivamente le normative statali sull'AI. Secondo Trump, in assenza di uno standard nazionale approvato dal Congresso, è imperativo che l'amministrazione intervenga per bloccare quelle che definisce "le leggi più onerose ed eccessive" emergenti a livello statale. Il documento sostiene che normative come quella del Colorado stiano forzando le aziende a "incorporare pregiudizi ideologici nei modelli", una tesi che ha suscitato immediate critiche da parte dei democratici e degli esperti di diritti digitali.

La legge del Colorado presa di mira dall'ordine esecutivo impone agli sviluppatori di sistemi di AI ad alto rischio di implementare politiche di gestione del rischio, effettuare disclosure dettagliate e proteggere i consumatori dalla "discriminazione algoritmica". Quest'ultima viene definita come qualsiasi condizione in cui l'uso di un sistema di intelligenza artificiale risulti in un trattamento differenziale illegale o impatti negativamente su individui o gruppi in base a età, razza, sesso e altre caratteristiche protette. La normativa obbliga inoltre le aziende a consentire ai consumatori di correggere dati personali errati elaborati dai sistemi AI e di contestare decisioni conseguenziali avverse.

L'aspetto più controverso dell'ordine di Trump è l'istituzione di una AI Litigation Task Force sotto la direzione del Procuratore Generale Pam Bondi. Entro 30 giorni dalla firma, questa unità dovrà avviare azioni legali contro gli stati con leggi sull'AI considerate incompatibili con la politica federale, sostenendo che tali normative regolino illegalmente il commercio interstatale, siano in conflitto con le regolamentazioni federali esistenti o violino la Costituzione. Americans for Responsible Innovation, organizzazione che promuove una regolamentazione responsabile dell'AI, ha definito questa strategia basata su "un'interpretazione fragile ed eccessivamente ampia della Clausola del Commercio Interstatale della Costituzione, elaborata dai venture capitalist negli ultimi sei mesi".

La punizione economica per gli stati "disobbedienti" arriva attraverso i fondi per la banda larga. L'ordine esecutivo prevede che gli stati con leggi sull'AI ritenute problematiche dall'amministrazione vengano dichiarati ineleggibili per i fondi non destinati al deployment del programma BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment), che dispone di un budget complessivo di 42 miliardi di dollari. Secondo le stime, circa la metà di questa cifra potrebbe non essere utilizzata per la distribuzione vera e propria della banda larga, rappresentando quindi un'arma di pressione economica significativa. Gli stati potrebbero comunque ricevere i sussidi per il deployment della connettività, ma perderebbero accesso ai fondi destinati ad altri scopi legati alla banda larga.

Il senatore democratico Ed Markey del Massachusetts non ha usato mezzi termini nel commentare l'iniziativa: "Dopo mesi di lobbying fallito e due sconfitte in Congresso, Big Tech ha finalmente ottenuto il ritorno sul suo ampio investimento in Donald Trump. Con questo ordine esecutivo, Trump sta consegnando esattamente ciò che i suoi benefattori miliardari hanno richiesto, tutto a spese dei nostri figli, delle nostre comunità, dei nostri lavoratori e del nostro pianeta". La senatrice Maria Cantwell dello stato di Washington ha aggiunto che "l'eccessivamente ampia prelazione dell'ordine esecutivo minaccia gli stati con cause legali e tagli ai finanziamenti per aver protetto i propri residenti da frodi, truffe e deepfake basati sull'AI".

L'ordine incarica anche la FCC e la FTC di utilizzare i propri poteri per prevenire le normative statali. Il presidente della FCC Brendan Carr dovrà avviare un procedimento per determinare se adottare uno standard federale di reporting e disclosure per i modelli di AI che prevenga le leggi statali in conflitto. Il presidente della FTC Andrew Ferguson dovrà invece emettere una dichiarazione politica che dettagli le circostanze in cui le leggi statali che richiedono alterazioni agli output dei modelli di AI sono prevenute dal Federal Trade Commission Act, che proibisce pratiche ingannevoli nel commercio.

L'amministrazione Trump sostiene che le leggi statali potrebbero "persino costringere i modelli di AI a produrre risultati falsi per evitare un 'trattamento differenziale o impatto' su gruppi protetti". Questa interpretazione della legge del Colorado è stata contestata da esperti legali e attivisti dei diritti civili, che sottolineano come l'obiettivo delle normative sia proprio evitare che gli algoritmi perpetuino discriminazioni sistemiche, non introdurre bias ideologici. Il Dipartimento del Commercio è stato incaricato di valutare le leggi statali esistenti e identificare quelle "onerose" che entrano in conflitto con la politica dell'amministrazione, con particolare attenzione a normative che "richiedano ai modelli di AI di alterare i loro output veritieri" o che possano violare il Primo Emendamento.

Il senatore repubblicano Ted Cruz del Texas aveva già tentato senza successo di ottenere sostegno congressuale per una legislazione punitiva contro gli stati con leggi sull'AI. Recentemente, i repubblicani del Congresso hanno deciso di non includere un piano sostenuto da Trump per bloccare le leggi statali sull'AI nel National Defense Authorization Act, sebbene tale proposta possa essere inserita in altre future legislazioni. Il senatore democratico Brian Schatz delle Hawaii ha annunciato l'intenzione di lavorare con i colleghi per introdurre "un'abrogazione completa di questo ordine nei prossimi giorni", definendo "assurdo e pericoloso" impedire agli stati di promulgare regolamentazioni di buon senso che proteggano le persone dai danni reali dell'AI.

La sezione 2 dell'ordine esecutivo è formulata in modo volutamente vago per consentire all'amministrazione ampia discrezionalità nel contestare diverse tipologie di leggi sull'AI. Essa stabilisce semplicemente che "è politica degli Stati Uniti sostenere e rafforzare il dominio globale dell'AI degli Stati Uniti attraverso un quadro politico nazionale minimamente oneroso per l'AI". Le eccezioni al divieto proposto riguarderebbero solo normative relative alla protezione dei minori, infrastrutture di calcolo AI e data center (escluse le riforme sui permessi generalmente applicabili) e appalti e uso governativo dell'AI da parte degli stati.

L'ordine esecutivo richiede infine ai funzionari dell'amministrazione di preparare una raccomandazione legislativa che stabilisca un quadro politico federale uniforme per l'AI, prevenendo le leggi statali in conflitto con la politica delineata. Sarà poi il Congresso a decidere se approvare tale legislazione, ma le varie componenti dell'ordine esecutivo potrebbero comunque dissuadere gli stati dall'implementare normative sull'intelligenza artificiale anche in assenza di un'azione legislativa.