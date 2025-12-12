L'amministrazione Trump ha compiuto una mossa che potrebbe ridefinire radicalmente l'equilibrio di potere sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Giovedì sera, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che mira a centralizzare nelle mani del governo federale il controllo normativo sull'AI, bypassando le legislazioni statali che l'industria tecnologica considera un ostacolo all'innovazione. La firma è avvenuta alla presenza di David Sacks, venture capitalist miliardario e attuale responsabile per AI e criptovalute della Casa Bianca, figura chiave nel plasmare la politica tecnologica dell'amministrazione. L'ordine rappresenta un tentativo senza precedenti di usare il potere esecutivo per scoraggiare gli stati dall'approvare leggi autonome sull'intelligenza artificiale, minacciando sanzioni economiche e azioni legali.

Il documento finale corrisponde sostanzialmente alla bozza trapelata il mese scorso, di cui avevamo già riferito. Al centro dell'ordine esecutivo c'è la creazione di una AI Litigation Task Force, una task force giudiziaria diretta dal procuratore generale con il mandato esplicito di citare in giudizio gli stati che approvano leggi considerate incompatibili con l'obiettivo di mantenere la "dominanza globale degli Stati Uniti nell'AI attraverso un quadro normativo nazionale minimamente gravoso". Si tratta di un approccio che ribalta la tradizionale dinamica federale americana, dove gli stati hanno storicamente svolto un ruolo di laboratorio normativo per tematiche emergenti.

Particolarmente nel mirino è finita la legge sulla protezione dei consumatori del Colorado, recentemente approvata, che vieta la discriminazione algoritmica. L'ordine esecutivo sostiene che questa normativa potrebbe "addirittura costringere i modelli di AI a produrre risultati falsi per evitare un trattamento o un impatto differenziale sui gruppi protetti". È un'argomentazione che segna una chiara posizione ideologica: secondo l'amministrazione Trump, l'accuratezza tecnica degli output dei modelli linguistici dovrebbe prevalere su qualsiasi considerazione di equità sociale o protezione delle minoranze.

L'ordine contiene misure punitive concrete per gli stati che non si allineeranno. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick deve presentare entro 90 giorni un rapporto sugli stati con leggi ritenute in conflitto, identificando quali potrebbero diventare non idonei per i finanziamenti della banda larga rurale del programma BEAD (Broadband Equity Access and Deployment). Si tratta di fondi cruciali per le aree rurali americane, che vengono usati come leva per forzare la conformità normativa. Una tattica che ricorda l'uso dei finanziamenti autostradali federali per imporre limiti di velocità uniformi decenni fa, ma applicata a una tecnologia nascente e controversa.

La Federal Trade Commission è incaricata di emettere una dichiarazione politica che spieghi quando le leggi statali che richiedono alterazioni agli output veritieri dei modelli AI sono preempted dal divieto della FTC di pratiche commerciali ingannevoli

Contemporaneamente, il presidente della FCC Brandon Carr dovrà avviare procedimenti per adottare uno standard federale di reporting e divulgazione per i modelli di AI che prevarrebbe automaticamente sulle leggi statali in conflitto. L'ordine dirige anche la FTC a emettere una dichiarazione politica che chiarisca quando le normative statali che impongono modifiche agli output dei modelli linguistici vengono automaticamente annullate dalla legge federale sul commercio che vieta le pratiche ingannevoli.

Esiste però un'eccezione significativa, seppur vaga, contenuta nella sezione 8 dell'ordine. Secondo questa clausola, non verrebbero preempted le leggi statali "altrimenti legali" che riguardano la sicurezza dei minori, l'infrastruttura di calcolo e dati per l'AI, l'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei governi statali e "altri argomenti che verranno determinati". Questa formulazione ambigua lascia ampio margine interpretativo e potrebbe diventare terreno di battaglia legale nei prossimi mesi.

Il contesto di questo ordine esecutivo è un crescente mosaico normativo che ha visto proliferare negli ultimi dodici mesi decine di proposte di legge e normative approvate da governi statali in tutto il paese. L'industria dell'AI sostiene che questa frammentazione rende estremamente difficile operare e innovare, richiedendo compliance diversificate stato per stato. In una situazione ideale, sarebbe il Congresso a risolvere questa confusione approvando una legislazione federale sull'intelligenza artificiale che prevarrebbe automaticamente sulle leggi statali in conflitto. Ma il Congresso si è dimostrato paralizzato su questo fronte.

Negli ultimi dodici mesi, il Congresso ha tentato per ben due volte di approvare una moratoria sulle leggi statali sull'AI, fallendo in entrambe le occasioni. Il primo tentativo è naufragato durante il dibattito sul Big Beautiful Bill di Trump, morendo in Senato. Il secondo è fallito durante le negoziazioni sul National Defense Authorization Act, la legge annuale che stabilisce la spesa per la difesa. Citando la lentezza del Congresso e la velocità necessaria per perseguire l'innovazione, l'industria dell'AI e i suoi alleati politici hanno invece perseguito un divieto, o moratoria, impedendo agli stati di scrivere o far rispettare le proprie leggi sull'intelligenza artificiale.

La differenza cruciale è che una moratoria approvata dal Congresso sarebbe stata costituzionale, mentre l'approccio della Casa Bianca si muove in acque legali molto più torbide. Invece di creare guardrail per l'AI, l'amministrazione sta cercando di punire gli stati con leggi ritenute "onerose" che contraddicono gli obiettivi della Casa Bianca. Esperti di politiche pubbliche e osservatori politici hanno notato come la bozza dell'ordine esecutivo conferisse un potere spropositato a David Sacks, il venture capitalist miliardario che serve come responsabile AI e crypto della Casa Bianca, tagliando fuori agenzie federali e uffici che normalmente sarebbero coinvolti nella definizione delle politiche tecnologiche.

Sebbene tecnicamente sia un dipendente governativo provvisorio, Sacks funge da condotto diretto tra il presidente e l'élite della Silicon Valley, acquisendo un'enorme influenza sulla politica tecnologica di Trump. Tanto che le dichiarazioni dell'ex presidente su AI, visti H1B e vendite di chip hanno sconcertato perfino la base MAGA più fedele. Nelle settimane passate, Trump ha iniziato a segnalare la sua disponibilità a firmare un ordine esecutivo che annullasse le leggi statali, dichiarando lunedì su Truth Social che l'ordine avrebbe creato teoricamente "un solo libro delle regole" così che le aziende AI non dovrebbero seguire "50 stati, molti dei quali cattivi attori, coinvolti nelle REGOLE e nel PROCESSO DI APPROVAZIONE".