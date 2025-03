TRYX lancia PANORAMA SE

Sulla base del successo del dissipatore di calore liquido per CPU PANORAMA, TRYX si impegna a portare il suo innovativo display AMOLED curvo a un pubblico ancora più vasto, presentando la nuovissima serie PANORAMA SE, caratterizzata dalla soluzione di raffreddamento ASETEK Adela appena lanciata e progettata per prestazioni affidabili e stabili. Ora, gli appassionati di PC possono godersi l'esperienza PANORAMA, completa di uno straordinario display AMOLED da 6,5 ​​pollici, 2K, 60Hz.

Caratteristiche principali

Esperienza premium per tutti gli utenti PC DIY: PANORAMA SE è ora accessibile agli appassionati di PC "fai da te", con un prezzo più competitivo, che consente a un pubblico molto più ampio di godersi l'innovativa esperienza visiva 3D TRYX PANORAMA

Esperienza completamente personalizzabile: PANORAMA SE consente opzioni di montaggio sia orizzontali che verticali con il nostro modulo display girevole. Indipendentemente da quanto sia orientato il tuo PC, il nostro modulo display può ruotare per consentire all'utente di godere di tutti i vantaggi visivi del display AMOLED da 6,5 ​​pollici, 2k, 60Hz.

Ventole preinstallate: le nostre ventole ROTA preinstallate consentono un'esperienza di montaggio rapida e semplice, che assicura un processo di installazione senza problemi.

Affidabilità e stabilità leader del settore: PANORAMA SE è dotato della nuova generazione di soluzioni di raffreddamento ad acqua ASETEK con pompa Adela. Ottimizzata per attività ad alta intensità come il rendering, il lavoro creativo, l'uso dell'intelligenza artificiale e per le sessioni di gioco, questa pompa presenta una capacità di potenza termica dinamica da 280 W a 300 W TDP.

Funzionamento silenzioso: PANORAMA SE consente un funzionamento silenzioso grazie alla linea di ventole TRYX ROTA. TRYX ROTA ARGB è dotato di cuscinetti fluidodinamici e LED ARGB GEN2 per un'esperienza visiva e sonora piacevole.

Sistema operativo indipendente: PANORAMA SE include una CPU a 4 core + 2 GB di RAM e 8 GB di ROM per consentire la riproduzione multimediale sul PCB di bordo, liberando le risorse della CPU per il gaming e altre attività.

Prezzi

PANORAMA SE è disponibile per l'acquisto in Europa a partire dal 5 marzo 2025, con i seguenti prezzi:

PANORAMA SE 360mm ARGB (bianco e nero): 299,99 €

PANORAMA SE 240mm ARGB (bianco e nero): 269,99 €

Con PANORAMA, TRYX continua a spingere i confini della creatività e dell'innovazione nel mercato dei PC. Restate sintonizzati mentre diamo vita a prodotti più all'avanguardia e iniettiamo nuova energia nella comunità del DIY.

Informazioni su TRYX

TRYX è stata fondata nel 2023 da un gruppo di appassionati di tecnologia e PC gaming, che credono fermamente che, nell'era dell'intelligenza artificiale, l'immaginazione e la creatività rimangano tratti insostituibili dell'espressione umana.