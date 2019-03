Turtle Beach Recon 70 e Battle Buds, cuffie e auricolari da gaming presto disponibili

Turtle Beach ha annunciato l'arrivo delle nuove cuffie da gaming entry level Recon 70 e degli auricolari dedicati al gaming Battle Buds.

Turtle Beach ha annunciato l’arrivo delle nuovissime Recon 70, versione rinnovata delle già apprezzate Recon 50. Arriveranno sul nostro mercato il primo aprile, a un prezzo consigliato di 34,99 euro, offrendo dunque un’alternativa molto allettante nella fascia più bassa del mercato.

Si tratta di cuffie pensate per chi desidera un headset con microfono, comodo da indossare per lunghe sessioni di gioco e dalla buona qualità audio, ma anche per chi vuole contenere il budget senza rinunciare al necessario. I driver all’interno dei padiglioni hanno un diametro di 40 millimetri e restituiscono, a detta dell’azienda, una riproduzione nitida di tutte le frequenze. Il microfono ad alta sensibilità è invece dotato della funzione flip-to-mute, dunque per attivarlo sarà sufficiente portarlo vicino alla bocca.

Le Recon 70 saranno disponibili in varie versioni, compatibili con più piattaforme come Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Queste ultime, nelle varianti bianca e nera, arriveranno durante il mese di maggio.

Da oggi invece sono disponibili i Battle Buds, ovvero dei particolari auricolari dedicati al gaming in mobilità e dotati di microfono ad archetto removibile in grado di garantire una cattura precisa della nostra voce, in modo che gli altri giocatori ci possano sentire in maniera chiara e vivida durante le chat di gioco. Microfono che può essere facilmente rimosso quando non usato.

Gli auricolari sono poi dotati di driver da 10 millimetri e garantiscono piena compatibilità con qualsiasi piattaforma grazie alla connessione con jack standard da 3,5 millimetri. Sono disponibili nelle varianti bianca e nera a partire da oggi, a un prezzo di 29,99 euro.