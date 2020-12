Ubuntu Web Remix, ecco l’alternativa open source a Chrome OS

Come riportato dai colleghi di 9to5 Linux, Rudra Saraswat, responsabile di Ubuntu Unity, ha realizzato Ubuntu Web Remix, versione della nota distribuzione Linux basata su Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) e progettato come alternativa gratuita e open source al sistema operativo Chrome OS di Google per dispositivi Chromebook, così come il progetto open source Chromium OS.

Essendo un’alternativa a Chrome OS/Chromium OS, Ubuntu Web Remix utilizza il browser web Firefox di Mozilla, anziché Google Chrome o Chromium, ed offre supporto alle app Web, ma potete anche installare normali applicazioni Linux dai repository software di Ubuntu. Il desktop environment utilizzato in questa edizione è la versione 3.36 di GNOME e tra le app preinstallate sono presenti Anbox per l’esecuzione di app Android, la piattaforma di condivisione video DTube, l’app web Mastodon, l’app web Twitter, l’app web SoundCloud e moltissime app web dalla deGoogled / e / Foundation.

Poiché le app Web costituiscono la base di questa versione di Ubuntu, avrete anche accesso diretto all’Open Web Store, un negozio di app Web open source creato appositamente per questa distribuzione per consentirvi di installare un maggior numero di app.

Inoltre, se ancora non vi bastassero, potrete realizzare le vostre app Web personalizzate. A questo scopo, Ubuntu Web Remix viene fornito con strumenti che consentono di creare e installare app Web per desktop utilizzando le tecnologie Web. Infine, potrete persino pubblicare le vostre app Web nell’Open Web Store.

Se siete intenzionati ad utilizzare applicazioni Android, tenete presente che il supporto è considerato sperimentale in questo momento e potrebbe essere necessario disabilitare l’avvio protetto per far funzionare correttamente Anbox. Le versioni future di Ubuntu Web Remix promettono una più stretta integrazione con l’App Store di / e / Foundation.

Ubuntu Web Remix utilizza il display server Wayland come impostazione predefinita ed il tema Adapta GTK, insieme al tema Papirus per le icone.

Nel caso foste interessati, potete scaricare l’immagine ISO della versione beta di Ubuntu Web Remix direttamente da questo link, mentre a breve sarà lanciato il sito web ufficiale.