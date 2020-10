Udemy, corso completo sul Machine Learning e Data Science in Python a 11,99 euro

Udemy è la piattaforma leader mondiale dell’e-learning. All’interno della sua ampia proposta di corsi, quest’oggi propone anche un corso completo dedicato al Machine Learning e Data Science in Python, pensato per imparare a creare algoritmi di Machine Learning con Python, oltre che Scikit-learn. Si tratta di un’iniziativa limitata nel tempo, quindi da non farsi sfuggire, prima che sia troppo tardi. Il corso online è in offerta a 11,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto pari al 91%! Un’offerta incredibile resa ancora più appetibile dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Il corso di Machine Learning e Data Science in Python è uno dei bestseller di Udemy ed è tenuto da Giuseppe Gullo, AI developer e imprenditore digitale che ha insegnato a più di 11.000 studenti e ha creato diverse dozzine di servizi che hanno raggiunto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Il corso è inoltre fornito in collaborazione con Profession AI, piattaforma di e-learning destinata all’apprendimento delle nuove discipline legate all’Intelligenza Artificiale.

Nel dettaglio, il corso si compone di oltre 11 ore di training e 97 lezioni, esercizi, quiz e step pratici da seguire per applicare subito le conoscenze apprese. Grazie all’esperienza di Giuseppe Gullo, imparerete le principali tecniche del machine learning e scoprirete come metterle in pratica sin da subito, sapendo cosa avviene sotto ogni algoritmo ma senza perdersi in matematicismi eccessivi.

Il corso tratta di argomenti estremamente importanti per il mondo moderno: viene esplorato il vasto campo dell’Intelligenza Artificiale, si analizza in che modo il machine learning si inserisce al suo interno e come quest’ultimo è legato al data science. Il corso permette sin da subito di creare il proprio ambiente di lavoro, sulla base delle proprie esigenze e preferenze, lavorando concretamente sul proprio primo database. Si trattano le principali tecniche di data preprocessing e feature engineering, ovvero come ottimizzare e manipolare un dataset per renderlo un buon input per un algoritmo di machine learning. L’offerta include molto altro, però, all’interno di 14 sezioni tematiche, che offriranno tutte le conoscenze di cui avete bisogno. Inoltre è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente.

Per seguire il corso completo dedicato al Machine Learning e Data Science in Python non è inoltre necessario avere conoscenze approfondite di programmazione e Python: il corso insegna tutto quello di cui si ha bisogno senza dare nulla per scontato, è sufficiente avere conoscenze di base di matematica da scuola superiore. Si tratta però anche di una perfetta occasione per chi ha già un po’ di esperienza, come programmatori e sviluppatori che vogliono trovare lavoro nei settori di machine learning e intelligenza artificiale, ma anche a imprenditori e startupper che vogliono fondare una nuova azienda tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale.

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso di Machine Learning e Data Science in Python è un’occasione da cogliere al volo. Ricordate inoltre che l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.