Ora potete programmare con il Papa, quello vero mica un'IA

Esiste un’iniziativa chiamata “Programma con il Papa” che è decisamente… curiosa: mira a insegnare le base di Python ai bambini dagli 11 ai 15 anni ed è stata approvata e “benedetta” dal Papa. E parliamo di quello vero, non di un’IA che lo impersona seguendo le mode del momento.

Il corso sarà disponibilie in italiano, spagnolo, inglese e polacco, durerà 60 ore, alla fine delle quali i bambini riceveranno una certificazione e delle informazioni su dove continuare a studiare il linguaggio di programmazione, nel caso si fossero appassionato durante il corso. L’idea nasce da Miron Mironiuk, proprietario di un’azienda pubblicitaria polacca specializzata in IA che vuole sviluppare competenze nei paesi in via di sviluppo.

Secondo Mironiuk, l’approvazione del papa potrebbe convincere i bambini a iscriversi al corso. "Crediamo che il coinvolgimento del Papa li aiuterà a dedicare del tempo e a sfruttare questa opportunità di imparare a programmare gratuitamente", ha spiegato alla BBC.

Mironiuk si recherà ora in Vaticano per incontrare il Papa e discutere del progetto. "Non mi aspetto che lui conosca molto bene Python, almeno," ha dichiarato. "Ma riceverà un certificato per i suoi sforzi nell'aiutare a lanciare il programma."

Papa Francesco non è nuovo all’accettazione della tecnologia: ha un account Instagram che conta oltre 9 milioni di follower e nel 2019 ha approvato l’applicazione “click to Pray”, che permette di condividere le proprie preghiere e vedere cosa chiedono altri fedeli. Ha anche parlato più volte dell’intelligenza artificiale, avvertendo dei pericoli che si corrono e consigliando ai fedeli di disconnettersi durante la Quaresima.

