Nonostante sia già una delle schede grafiche consumer più potenti sul mercato consumer, la GeForce RTX 3090 Ti può aumentare ulteriormente le sue performance sbloccando il pieno potenziale grazie a un BIOS modificato. Infatti, generalmente l’ammiraglia della famiglia NVIDIA Ampere può consumare sino a 450W, ma, grazie ad un BIOS modificato proveniente da una ASUS GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC è possibile portare il power limit sino a ben 890 Watt, come testimoniato dal messaggio pubblicato da @Zed_Wang su Twitter.

Unlock 3090Ti power limit to 890W! pic.twitter.com/6VtyEF184I — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) May 5, 2022

Il file in questione è scaricabile liberamente dalla libreria di TechPowerUp e, sebbene sia stato pensato solo per le schede video ASUS delle linee TUF, Strix LC e RTX 3090 Ti Founders Edition, è possibile installarlo anche su altri prodotti, ovviamente prendendosi tutti i rischi del caso. A ogni modo, visto il power limit più che raddoppiato rispetto a quello “standard”, bisogna utilizzare questo BIOS con molta cautela, in quanto esagerando è possibile sovraccaricare il sottosistema alimentazione e causare danni alla GPU se il sistema di dissipazione non è all’altezza della situazione.

Inoltre, ricordiamo che il connettore a 16 pin è stato certificato per 600W; quindi, non è possibile far arrivare 890W alla scheda in questo modo (sebbene esistano alcuni modelli, pensati per l’overclock come la Kingpin o Hall Of Fame, dotati di ben 2 connettori). Per questi motivi, questo BIOS potrà essere utile principalmente agli overclocker più spinti che raffreddano le loro GPU con l’azoto liquido e quindi possono beneficiare di power limit più alti per raggiungere nuovi record di frequenze e prestazioni.

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato che i ragazzi di TweakTown hanno testato sia una MSI RTX 3090 Ti Suprim X sia una ASUS ROG Strix LC 3090 Ti OC Edition al fine di vedere fino a dove fosse possibile spingere la velocità di memoria GDDR6X allo scopo di massimizzare le prestazioni in ambito mining. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.