Un genio integra Paint nel Blocco note di Windows: ecco come funziona

Se siete appassionati di arte digitale e vi piace l'idea di cimentarvi in nuove tecniche creative, potreste essere interessati a Paintpad, l'ultima invenzione dello sviluppatore SamNChiet. Questo software innovativo permette di disegnare all'interno di Notepad utilizzando caratteri testuali, trasformando il classico Blocco note di Windows in un'originale tela digitale.

SamNChiet, noto anche per altri progetti divertenti come Desktop Goose, ha descritto la sua nuova creazione come "MS Paint in Notepad". Paintpad si distingue per la possibilità di trascinare il cursore all'interno del Blocco note per creare immagini utilizzando il carattere "#". Nonostante la sua semplicità, Paintpad offre alcune funzionalità interessanti, come la modifica delle dimensioni dell'input e il cambio di colore.

Un'altra caratteristica peculiare di Paintpad è lo strumento "Evaporate", che consente di cancellare ciò che si è disegnato. Inoltre, gli utenti possono scegliere di nascondere l'interfaccia utente del programma se desiderano un'area di lavoro più pulita. Sebbene al momento non sia possibile scaricare Paintpad, il progetto evidenzia ancora una volta la creatività e l'innovazione di SamNChiet nello sfruttare strumenti tradizionalmente non associati alla grafica per scopi artistici.

La notizia di Paintpad arriva in una settimana ricca di novità per gli artisti digitali che utilizzano Windows. Microsoft ha infatti annunciato Cocreator per Paint durante la conferenza Build 2024, un nuovo strumento che permette di utilizzare Paint per generare con l'IA un'immagine ispirata all'opera creata dall'utente.