Progettare un processore è una cosa tremendamente complicata. Vale per tutti i microchip, ma in particolare per le CPU (Central Processing Unit) di computer e server. Non sorprende quindi che i progettisti facciano forte affidamento su vari strumenti di automazione.

A sorprendere è invece il risultato ottenuto recentemente da un algoritmo AI, che è riuscito a creare una CPU in poco meno di cinque ore. Un risultato impressionante, se si considera che normalmente progetti del genere richiedono anni.

Secondo i ricercatori che hanno partecipato, questo progetto pone le basi per la creazione di macchine auto-evolutive, e può cambiare per sempre il mondo in cui vengono progettati oggi i semiconduttori.

Il processore in questione, secondo le dichiarazioni, ha prestazioni comparabili a quelle di un Intel 80486SX; si tratta di un processore degli anni ‘80.

“Il nostro approccio riduce il ciclo di progettazione di circa 1.000 volte, perché elimina completamente il processo di programmazione e verifica manuale delle CPU tradizionali, che consuma oltre il 60%-80% del tempo e delle risorse di progettazione”, si legge nel documento.

Probabilmente il confronto è un po’ azzardato, e magari il documento contiene anche qualche esagerazione – un cosa poco scientifica ma molto concreta, visto che spesso e volentieri sono i progetti più “rumorosi” (non necessariamente i migliori) a ottenere i necessari finanziamenti.

Comunque, è stata realizzata una CPU a 65 nm con un’accuratezza del 99,99% nei test di validazione. Con una frequenza di 300 MHz, è parecchio più lenta rispetto ai processori a cui siamo abituati.

Se anche è stata progettata molto in fretta, quindi, questa CPU non è particolarmente competitiva. Ma non importa: il punto centrale è un algoritmo che può eseguire più o meno in autonomia questo tipo di attività. Con il futuro non potrà che diventare più potente e più efficiente, e tra non molto potremmo avere CPU commerciali e di qualità progettate dalle IA.