Un "nuovo" Amiga 500 è in arrivo nel 2024

Retro Games ha recentemente annunciato l'arrivo di una versione a grandezza naturale della retro console Amiga 500, che probabilmente sarà chiamata semplicemente "The A500," seguendo lo stesso stile di nomenclatura utilizzato per le versioni più grandi delle loro altre console, quali il "TheC64 Mini" e il "TheC64."

L'annuncio è stato fatto attraverso una roadmap che ha rivelato i piani della società per i prossimi due anni.

La console Amiga 500 è prevista per il quarto trimestre del 2024. Al momento, mancano dettagli specifici sulla console, ma è probabile che includerà una tastiera funzionante, a differenza del modello precedente, The A500 Mini.

La roadmap include anche altri elementi interessanti. Entro la fine del 2023, la società prevede un importante aggiornamento per uno dei suoi prodotti, presumibilmente il firmware di The A500 Mini, che introdurrà nuove funzionalità e migliorerà la compatibilità con il software Amiga.

Nel primo trimestre del 2024, Retro Games lancerà una nuova mini console, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Nel terzo trimestre del 2024, un nuovo accessorio sarà reso disponibile, ma anche in questo caso, non ci sono ulteriori dettagli.

Dopo l'uscita della versione a grandezza naturale dell'Amiga 500, Retro Games lancerà un'altra console completa nel primo trimestre del 2025, seguita da un'altra console nel terzo trimestre del 2025.

I dettagli su questi futuri prodotti rimangono un mistero, ma sembra che Retro Games abbia in serbo molte novità per i prossimi anni.

Alla fine del 2024, la società promette di annunciare un ulteriore serie di nuovi prodotti, il che suggerisce che ci sarà molta attività in quel di Retro Games. Gli appassionati del retrogaming, e in particolare dell'Amiga 500, avranno parecchio materiale con cui divertirsi nei prossimi anni.