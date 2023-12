Un vecchio Raspberry Pi funziona da 6 anni senza un reboot

Il Raspberry Pi è diventato un componente essenziale nella community dei creator, per via della sua affidabilità e versatilità.

KerazyPete, un maker e sviluppatore attivo su Reddit, ha recentemente condiviso un post mostrando il suo Raspberry Pi di revisione 0002, un modello vecchio di 10 anni. Sorprendentemente, questa scheda non solo funziona senza problemi, ma è stata in funzione continua per oltre 6 anni.

KerazyPete ha rivelato che il Raspberry Pi ha lavorato costantemente negli ultimi dieci anni, con solo alcune brevi interruzioni, l'ultima delle quali risalente al 2017. Uno screenshot condiviso mostra un tempo di funzionamento continuo di 2.331 giorni, pari a 6,4 anni di attività ininterrotta.

Questo straordinario Raspberry Pi è stato dedicato al monitoraggio dei sensori di temperatura posizionati all'interno, e intorno, alla casa di KerazyPete. L'applicazione open-source EmonCMS è stata utilizzata per gestire i dati e presentarli in un'interfaccia visiva comprensibile.

Il modello esatto di questo Raspberry Pi è un Raspberry Pi 1 B revisione 0002, il primo rilasciato con 256 MB di RAM. Il sistema di file principale è archiviato su una chiavetta USB, mentre il sistema operativo si avvia da una scheda SD. KerazyPete ha aggiunto un modulo trasmettitore RFM12B a 868MHz tramite un HAT, per raccogliere dati di umidità e temperatura dai sensori.

La longevità e l'affidabilità di questa scheda sono notevoli: il sistema operativo è stato installato per la prima volta il 30 novembre 2013, circa 10 anni fa. L'unica interruzione di questo decennio di funzionamento impeccabile è stata causata da un paio di blackout imprevisti.

Per chi volesse esaminare più da vicino questo sorprendente progetto basato su Raspberry Pi, il post originale di KerazyPete su Reddit offre ulteriori dettagli e approfondimenti su questa straordinaria storia di durata e affidabilità della tecnologia.