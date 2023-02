La serie Voodoo 5 è la gamma di GPU più potente prodotta da 3dfx a cavallo tra il 1999 e il 2000, poco prima che l’azienda fosse acquisita da Nvidia, all’epoca in totale ascesa. Un particolare prototipo della serie, ovvero la Voodoo 5 6000, revisione 3700A, che equipaggia ben quattro processori grafici, è di recente comparso in un’asta che nel momento in cui scriviamo ha superato i 10.000 Euro. La scheda video è correntemente in vendita su eBay ed è stata scoperta da un utente di nome Löschzwerg, attualmente ha un’offerta di oltre 11.000 Euro e rimangono ancora diversi giorni prima della chiusura dell’asta.

La Voodoo 5 6000 avrebbe dovuto essere il modello top di gamma più potente di 3dfx, che tuttavia non arrivò mai nel mercato. La revisione 3700A messa all’asta è completamente funzionante e utilizza quattro GPU VSA-100 realizzate con un processo produttivo a 250nm, 128MB di memoria video con un bus a 256-bit e banda fino a 10.66 GB/s, oltre alla vecchia e cara interfaccia AGP 2.0. Sia i processori grafici che i moduli VRAM operano a una frequenza di 166MHz, mentre le capacità di calcolo riuscivano a raggiungere un pixel rate di 332.0 MPixel/s. Il prodotto era compatibile con le librerie Direct3D 6.0 e OpenGL 1.1.

Fonte: ebay

La massima risoluzione raggiungibile in gioco dalla Voodoo 5 6000 era di 1366 x 768 pixel, considerato uno standard di alto livello in quegli anni. Il TDP si attesta sui 60W e, per quanto riguarda l’uscita video, è presente un singolo connettore VGA. Poiché lo standard AGP non era in grado di fornire un’alimentazione sufficientemente potente, la scheda video rendeva necessario il collegamento di un’alimentatore esterno tramite un adattatore molex incluso in confezione.

La Voodoo 5 6000 è sicuramente un pezzo unico e immancabile per i collezionisti informatici più appassionati, oltre a rappresentare un pezzo di storia, nonché una pietra miliare dello sviluppo tecnologico delle schede grafiche.