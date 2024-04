Una VoodooX di 24 anni fa torna in vita con una porta HDMI grazie due appassionati

Gli appassionati di hardware grafico Oscar Barea e Ash Evans hanno fatto passi da gigante nel progetto "VoodooX", finalizzato a rendere compatibili le celebri schede grafiche 3Dfx con i sistemi di visualizzazione moderni. Dal loro laboratorio, i due hanno già ottenuto risultati promettenti, aggiornando le GPU VSA-100, vecchie di quasi un quarto di secolo, per operare con gli attuali monitor tramite connessioni HDMI e DVI.

Il VoodooX sfrutta una GPU VSA-100, la stessa utilizzata nelle schede Voodoo4 4500 e Voodoo5 5500, che non supportano le API moderne né tantomeno i monitor attuali. Nonostante le limitazioni architetturali, Barea ed Evans sono riusciti a implementare uscite digitali, abilitando un output di qualità superiore con minori artefatti e una riproduzione del colore migliorata, grazie all'aggiunta di 32MB di RAM.

Il progetto ha raggiunto una pietra miliare significativa con la creazione di una scheda operativa dotata di porte HDMI e DVI, capace di avviarsi su Windows 98 e di eseguire una demo di 3Dfx Glide Donut. Ulteriori test hanno permesso alla scheda di eseguire demo di giochi classici come Dune 2000, Darkened, Unreal e Quake 3.

La scheda è attualmente in fase di rifinitura per ottimizzare la disposizione delle porte HDMI e DVI. Sebbene la porta DVI non sia strettamente necessaria, funziona simile all'HDMI senza trasmissione audio e molte apparecchiature retro la utilizzano ancora.

Se volete saperne di più su queste mitiche GPU vi consigliamo di visitare il museo online dedicato a 3Dfx.