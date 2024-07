RTX 50 in ritardo? Approfitta oggi della 4070 Super scontata su Amazon al miglior prezzo

Se da una parte il rapporto qualità-prezzo delle schede video di fascia alta è molto discutibile e dall'altra le recenti indiscrezioni suggeriscono che le prossime RTX 50 di Nvidia tarderanno ad arrivare, è chiaro che acquistare oggi una scheda come la RTX 4070 Super rappresenta la scelta ideale per chi desidera ottenere prestazioni elevate per il proprio PC. Oggi su Amazon è possibile trovare proprio una RTX 4070 Super al miglior prezzo: la versione custom Asus Dual OC Edition è disponibile a soli 649€.

Asus Dual RTX 4070 Super OC, chi dovrebbe acquistarla?

L'Asus Dual RTX 4070 Super OC si rivolge agli appassionati di gaming e ai professionisti della grafica che cercano prestazioni di altissimo livello. Grazie alla sua architettura Ada Lovelace altamente efficiente e al supporto per il ray tracing di quarta generazione, questa scheda grafica offre risultati sorprendenti sia in termini di rendering che di fluidità di gioco, con prestazioni fino a 4 volte superiori grazie alla tecnologia Nvidia DLSS 3.

È la scheda ideale per chi desidera esperienze di gaming in 4K o lavorare con applicazioni di grafica estremamente esigenti. Il raffreddamento avanzato, grazie al design Axial-tech e ai doppi cuscinetti a sfera, assicura che l'Asus Dual RTX 4070 Super OC mantenga prestazioni ottimali anche sotto sforzo, prolungando la durata utile della componentistica.

Con 12 GB di memoria GDDR6X e la possibilità di supportare fino a quattro schermi, questo componente hardware si adatta perfettamente alle esigenze di utenti che richiedono configurazioni multi-schermo ad alta risoluzione. Al prezzo di 649€, rappresenta un acquisto vantaggioso per chi desidera aggiornare il proprio setup con tecnologia all'avanguardia.

