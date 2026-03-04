Avatar di Ospite Bug_Master #764 0
stessa cosa successa a me la settimana scorsa. ero andato a fare caffè e al ritorno lo schermo era già a metà installazione. ho sempre cliccato "non ora" su quei popup, giuro. ormai non mi fido più di lasciare il pc acceso se devo allontanarmi
ma quindi rimuovere quel pacchetto non serve a niente alla lunga?
A parte che questa cosa è abbastanza grave...ma scusate eh, visto che win10 non riceve più aggiornamenti che senso ha tenere attivo Windows update ?
Ovvio che secondo la politica demenziale di Microsoft il sistema tenterà sempre di aggiornarsi anche se esplicitamente clicchi 10 volte NO sulla relativa voce....
Disabiliti Windows Update che tanto non si riceveranno più gli aggiornamenti su windows 10, pulizia disco e tanti saluti all'aggiornamento forzato....
"Pressione" verso la migrazione non descrivere la situazione per quello che è, e cioè una vera e propria prepotenza.
Alla gente vanno benissimo i diktat, hanno fatto il callo ormai e forse ci godono un pò anche.

Che altro dire, in casa microsozz sono sempre alla ricerca di metodi per scassare la minchia con ogni aggiornamento non intenso come un apporto di miglioria, ma come costante regressione.
