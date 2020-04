Vedremo Chip di Nvidia a 5nm? Alcuni rumor lo lasciano presagire

Pare proprio che Nvidia stia lavorando “segretamente” a un chip prodotto a 5nm. La notizia ci giunge dal sito DigiTimes, ma per ora i dettagli sulla situazione sono relativamente pochi.

Tra i vari clienti di TSMC per la produzione a 5nm potrebbe quindi esserci anche Nvidia. Resta però la domanda inerente a quali determinati prodotti verrà applicato il nuovo processo produttivo. Come vi abbiamo riportato in alcuni rumor dei giorni scorsi, Nvidia utilizzerà per la prossima generazione di GPU dei chip prodotti a 7nm e con tecnologia EUV di Samsung. Quello che possiamo affermare quindi è che la prossima generazione di GPU Ampere non utilizzerà il processo produttivo a 5nm in questione.

Avendo in serbo un’offerta sicuramente molto valida per il mercato consumer, si potrebbe pensare che Nvidia stia lavorando qualcosa destinato a un mercato differente. Come detto al momento abbiamo poche informazioni a tal riguardo ed è quindi difficile fare previsioni.

Alcune voci di corridoio però avanzano l’idea che Nvidia abbia intenzione di aggiornare la sua linea di SoC Nvidia Tegra. Abbiamo già visto sul modello Nintendo Switch un incremento prestazionale di circa il 25% rispetto alla generazione precedente. Nvidia quindi ha lavorato bene con Nintendo e potrebbe aggiornare il suo SoC destinato al mobile con l’ultimo processo produttivo, magari preparandosi a un’eventuale Nintendo Switch 2. Si tratta comunque di una speculazione, non ci sono informazioni ufficiali in merito.

In ogni caso al momento sappiamo per certo che la capacità produttiva di TSMC è messa alle strette per via dell’ingente richiesta da parte di Apple e AMD. Sarà interessante quindi scoprire le novità che riuscirà il Team Green a tirar fuori dall’unione con il colosso Samsung, ovviamente per la futura generazione di GPU.