Questo strano bug di Windows 10 potrebbe farvi perdere un battito

Un nuovo errore si aggira tra gli schermi degli utenti Windows 10, ma Microsoft rassicura: è solo un fantasma digitale, privo di conseguenze reali. L'ultimo aggiornamento del sistema operativo ha portato con sé un curioso bug che mostra un messaggio di errore allarmante ("0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE") durante l'installazione degli aggiornamenti. Secondo l'azienda di Redmond, la risposta migliore a questo fenomeno è paradossalmente l'inazione: ignorare completamente il messaggio e proseguire normalmente con l'utilizzo del dispositivo, poiché il problema è puramente estetico e non compromette in alcun modo le funzionalità del sistema.

La situazione è emersa dopo il recente Patch Tuesday, quando numerosi utenti hanno iniziato a segnalare questo strano comportamento di Windows Update. Microsoft ha rapidamente aggiornato la sua pagina dedicata ai "problemi noti e notifiche di Windows 10, versione 22H2" per chiarire la natura dell'anomalia. L'errore appare specificamente durante l'installazione dell'aggiornamento dell'ambiente di ripristino Windows (KB5057589) di aprile 2025, ma solo quando sul sistema è già presente un altro aggiornamento in attesa di riavvio.

Nonostante il messaggio suggerisca un fallimento dell'installazione, l'aggiornamento dell'ambiente di ripristino Windows (WinRE) viene generalmente applicato con successo dopo il riavvio del dispositivo. Il WinRE è uno strumento essenziale che può riparare le cause comuni di sistemi operativi non avviabili, quindi la sua corretta installazione è importante per la salute del sistema.

L'aspetto più curioso della situazione è che Windows Update continua a visualizzare l'aggiornamento come fallito fino alla successiva scansione giornaliera. A quel punto, l'aggiornamento non viene più offerto e il messaggio di errore scompare automaticamente, risolvendo il problema senza alcun intervento da parte dell'utente.

Microsoft ha confermato di essere al lavoro su una soluzione definitiva, che dovrebbe essere distribuita nelle prossime settimane, eliminando completamente questo falso allarme dalla vita degli utenti Windows 10.

Gli esperti di sicurezza informatica sottolineano l'importanza di distinguere tra errori critici e semplici anomalie visive come questa. Il rischio maggiore in questi casi è che gli utenti, allarmati dal messaggio di errore, tentino soluzioni fai-da-te potenzialmente dannose per il sistema, come la disinstallazione forzata degli aggiornamenti o modifiche al registro di sistema.

Questa non è la prima volta che Microsoft affronta problemi simili con gli aggiornamenti di Windows 10. Il sistema operativo, pur essendo in fase avanzata del suo ciclo di vita, continua a ricevere aggiornamenti di sicurezza e stabilità essenziali, anche mentre l'azienda spinge gli utenti verso Windows 11. Proprio in questo contesto si inserisce il curioso caso in cui Microsoft ha suggerito agli utenti Windows 10 di considerare semplicemente l'acquisto di un nuovo dispositivo con Windows 11 preinstallato, piuttosto che aggiornare i sistemi esistenti.

Mentre Microsoft lavora alla correzione di questo bug visivo, gli utenti farebbero bene a seguire il consiglio dell'azienda: ignorare il messaggio e continuare a utilizzare il computer normalmente, sapendo che dietro quell'apparente errore non si nasconde alcun problema reale per il funzionamento del sistema.