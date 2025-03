Volete una RTX 5090? Dovete comprarci assieme 40 motherboard

L'assurdità del mercato hardware raggiunge nuovi picchi a Taiwan, dove un rivenditore ha escogitato una strategia commerciale che sfiora il grottesco per gestire la scarsa disponibilità delle attesissime NVIDIA GeForce RTX 5090. Momoshop, noto retailer taiwanese, ha infatti messo in vendita la prestigiosa scheda grafica di punta della serie Blackwell a un prezzo che farebbe impallidire qualsiasi appassionato: non solo dovrete sborsare una cifra astronomica, ma sarete costretti ad acquistare contemporaneamente ben quaranta schede madri entry-level Gigabyte H610M-K DDR4, in quello che potrebbe essere considerato uno dei bundle più bizzarri mai apparsi nel mondo dell'hardware.

Un'offerta che sfida ogni logica commerciale

La proposta di Momoshop ha dell'incredibile: il bundle comprende una singola Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC abbinata a quaranta schede madri H610M-K DDR4 con socket LGA 1700, appartenenti alla generazione precedente. Il prezzo complessivo? 191.500 dollari taiwanesi, equivalenti a circa 5.833 dollari americani. Una cifra che supera di gran lunga il valore della sola RTX 5090, il cui prezzo consigliato per i modelli base si attesta sui 1.999 dollari.

Le schede madri H610 sono componenti entry-level dal valore relativamente contenuto, ma moltiplicato per quaranta unità, il loro costo collettivo arriva a eguagliare quello della scheda grafica stessa. Di fatto, gli acquirenti si troverebbero a pagare più del doppio del prezzo della sola RTX 5090, con l'ulteriore problema di dover gestire quaranta schede madri probabilmente impossibili da rivendere.

Una risposta estrema alla carenza di disponibilità

Le strategie di bundling non sono una novità nel settore hardware, specialmente in periodi di scarsa disponibilità. Molti rivenditori abbinano componenti aggiuntivi alle schede grafiche più richieste per contrastare l'accaparramento da parte di scalper e rivenditori non autorizzati. Tuttavia, solitamente questi bundle includono uno o due componenti aggiuntivi, non certo quaranta identiche schede madri.

La carenza di GeForce RTX 5090 sul mercato globale ha portato i prezzi a lievitare ben oltre il già elevato MSRP. Se i modelli base partono ufficialmente da 1.999 dollari, le versioni premium superano facilmente i 2.599 dollari, con prezzi effettivi al dettaglio che in alcune regioni sfiorano o superano i 3.000 dollari. In questo contesto, la mossa del rivenditore taiwanese appare ancora più surreale e distaccata dalla realtà.