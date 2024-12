WalkPi: il lettore musicale tascabile fai-da-te

Il WalkPi, un lettore MP3 ispirato al classico Walkman, è stato creato da Arnov Sharma utilizzando un Raspberry Pi Pico 2. Questo progetto fai-da-te, mostrato nel dettaglio sul suo canale YouTube, combina nostalgia e tecnologia moderna, offrendo un'alternativa personalizzata per ascoltare musica digitale.

Il dispositivo, soprannominato WalkPi, sfrutta le capacità del microcontrollore Raspberry Pi Pico 2 in combinazione con un modulo DF Mini Player. Quest'ultimo componente è dotato di un DAC a 24 bit e può riprodurre file MP3 tramite un lettore di schede SD integrato. Invece di inserire una cassetta, gli utenti possono caricare le loro canzoni preferite su una scheda microSD.

Sharma ha reso il progetto open source per permettere ad altri maker di realizzarlo

Il design del WalkPi include diverse caratteristiche interessanti per migliorare l'esperienza utente. Un piccolo schermo OLED mostra informazioni sulla canzone in riproduzione, mentre pulsanti dedicati consentono di controllare volume, pausa e riproduzione. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 3,7V e può essere acceso o spento tramite un interruttore a scorrimento.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

L'aspetto più notevole del WalkPi è la sua natura open source. Sharma ha condiviso l'elenco completo dei componenti e il codice sorgente, permettendo a chiunque di replicare o modificare il progetto. Il circuito stampato personalizzato ospita il Raspberry Pi Pico 2 (che potete trovare su Amazon), i pulsanti, il display OLED SSD1306, il modulo MP3 DF Mini Player e alcuni LED WS2812B.

Il software, scritto in Arduino IDE, gestisce il controllo degli input, le funzioni dei LED, le caratteristiche del display e l'uscita audio. Il WalkPi è dotato sia di un jack audio per le cuffie che di un altoparlante integrato, rendendolo essenzialmente un mini boombox portatile.

Come vi accennavamo in questa notizia, per chi fosse interessato a esplorare ulteriormente questo progetto, Sharma ha pubblicato una guida completa su Hackster, insieme a un video dimostrativo su YouTube. Questi materiali offrono un'opportunità unica per gli appassionati di elettronica di imparare e, magari, di creare la propria versione personalizzata del WalkPi.