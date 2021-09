Windows 10 2004 a breve non sarà più supportato: cosa fare?

Come vi abbiamo già riportato alcuni mesi fa, Microsoft terminerà il supporto a Windows 10 il prossimo 14 ottobre 2025, data finale a partire dalla quale smetterà di fornire aggiornamenti di feature e sicurezza per uno dei sistemi operativi più apprezzati della compagnia. Mentre attendiamo di mettere le mani sulla versione definitiva di Windows 11, che debutterà il prossimo 5 ottobre, l’azienda ha tenuto a ricordare ai propri utenti che Windows 10 2004 e Windows Server 2004 (edizioni Datacenter e Standard) non riceveranno più update di sicurezza dopo il 14 dicembre 2021, aggiungendo che tutti coloro che contatteranno il supporto dopo tale data verranno esortati ad aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione di Windows 10 per continuare a ricevere il supporto.

Credit: Microsoft

Nello specifico, la versione di Windows 10 corrente è la 21H1, disponibile dallo scorso maggio e proposta in modo automatico agli utenti da giugno attraverso un sistema che utilizza il Machine Learning per determinare la priorità di aggiornamento dei dispositivi e aumentare la base installata gradualmente, facendo in modo che, al 13 dicembre di quest’anno, la totalità dei dispositivi Windows 10 abbia già abbandonato la versione 2004, che non sarà più supportata.

Credit: Microsoft

Nel caso nel vostro sistema sia ancora presente Windows 10 2004, quindi, non vi resta altro che aggiornare gratuitamente alla versione 21H1. L’upgrade più avvenire in modo automatico via Windows Update o manualmente tramite il programma Media Creation Tool scaricabile dal sito ufficiale Microsoft. Nel frattempo, Windows 11 continua la sua corsa in vista della sua distribuzione su larga scala. La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle ultime build pubblicate sui canali Dev e Beta, le quali, oltre a risolvere diversi bug riscontrati dagli utenti, introducevano alcune novità a livello di UI e feature. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.