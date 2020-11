Windows 10, se aggiornate attenti ai certificati

Sembra che diversi utenti, dopo aver aggiornato la propria versione di Windows 10 tramite immagini ISO o supporti fisici obsoleti, si siano trovati sprovvisti di alcuni certificati di sistema.

A quanto pare, questo problema non dovrebbe interessare coloro che hanno effettuato l’update tramite Windows Update o Windows Update for Business, in quanto i dati fanno sempre riferimento all’ultima versione disponibile.

Stando alla compagnia di Redmond, i sistemi operativi interessati da questo fenomeno sono sia client (Windows 10 1903 e successivi) che server (Windows Server 1903 e successivi).

Microsoft ha affermato:

I certificati utente e di sistema potrebbero andare persi durante l’aggiornamento di un dispositivo da Windows 10, versione 1809 o successiva, a una versione più recente di Windows 10. I dispositivi saranno interessati solo se hanno già installato l’ultimo aggiornamento cumulativo (LCU) pubblicato il 16 settembre 2020 o successivo e successivamente procedere all’aggiornamento ad una versione successiva di Windows 10 dal supporto o da un’origine di installazione che non ha un LCU del 13 ottobre 2020 o successivo integrato.

Microsoft ha assicurato che saranno forniti supporti di installazione e bundle aggiornati nel corso delle prossime settimane non appena sarà individuato esattamente l’origine di questo bug.

Una possibile soluzione temporanea al problema è quella di tornare alla precedente versione di Windows 10 tramite le istruzioni ufficiali presenti sul sito.

Ricordiamo che è possibile effettuare questa procedura entro un certo lasso di tempo (da 10 a 30 giorni), a seconda della configurazione del proprio ambiente di lavoro, che può essere esteso con il seguente comando DISM scegliendo un intervallo da 2 a 60 giorni:

DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:[days]

