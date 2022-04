Tracciare un parallelo tra Windows 11 e macOS non è poi così assurdo come sembrerebbe. Se guardiamo a elementi come la nuova barra delle applicazioni e al look rivisto e corretto delle finestre e delle interfacce di Windows 11, nell’ambito del nuovo linguaggio Fluent Design adottato dal colosso di Redmond, sembra proprio che il nuovo sistema operativo Microsoft faccia un po’ l’occhiolino alla controparte Apple.

E questa impressione viene ulteriormente rafforzata da una possibile novità, che dovrebbe essere introdotta a breve nella funzione PowerToys di Windows 11, ovvero Anteprima su Esplora risorse. PowerToys è un insieme di funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza d’uso di Windows, soprattutto da parte degli utenti più esperti. Tra le varie funzionalità offerte dalle utility incluse in Microsoft PowerToys, potrete trovare un paio di tool per ottimizzare tastiera e mouse, un comodo elenco dei comandi rapidi da tastiera, la possibilità di creare layout complessi delle varie finestre, rispetto alle più elementari snap-in, la selezione rapida dei colori e molto altro.

Esplora risorse di Windows 11

Con Anteprima, che dovrebbe appunto arrivare su PowerToys con uno dei prossimi aggiornamenti, sarà possibile visualizzare al volo un file premendo Maiusc + barra spaziatrice, esattamente come accade con Visualizzazione rapida su macOS. Certo, il riquadro di anteprima su Esplora risorse funziona perfettamente, consentendovi di visualizzare a colpo d’occhio il contenuto di un file pdf, ad esempio, per assicurarvi che sia proprio quello che state cercando. L’aspetto interessante di Anteprima, però, è che sarà pienamente integrato nel sistema operativo, e dunque non agirà come un’app indipendente. Per fare un esempio, premere Maiusc + barra spaziatrice su un file jpeg aprirà un’anteprima tramite l’app Foto di Windows.

La funzione è stata concepita in origine in occasione di una Hack Week organizzata da Microsoft, e sviluppata internamente sotto forma di esperimento o prototipo. Però, l’idea è piaciuta talmente tanto, che l’azienda ha deciso di implementarla effettivamente attraverso uno dei prossimi update di Windows 11 e di PowerToys.