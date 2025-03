Windows 11: come attivare e usare 'Trova il mio dispositivo'

Localizzare un dispositivo smarrito è ormai diventato un'esigenza comune per gli utenti di tecnologia. Windows 11 affronta questa necessità con una funzionalità integrata che permette di rintracciare computer, laptop e tablet attraverso la sincronizzazione con il cloud. Questo strumento, spesso sottovalutato ma estremamente utile, memorizza periodicamente la posizione approssimativa del dispositivo, creando una sorta di "filo d'Arianna digitale" che può rivelarsi fondamentale in caso di smarrimento o furto. In questo articolo, quindi, vi spiegheremo come attivare e usare la funzionalità "Trova il mio dispositivo" su Windows 11.

Come abilitare "Trova il mio dispositivo" su Windows 11

Per abilitare la funzione "Trova il mio dispositivo" su Windows 11, segui questi passaggi:

Apri le Impostazioni. Clicca su Privacy e sicurezza. Nella sezione "Sicurezza", clicca sulla pagina Trova il mio dispositivo. Assicurati che l'impostazione della posizione sia attiva affinché la funzione funzioni. Puoi sempre controllare in Impostazioni > Posizione e attivare "Servizi di localizzazione". Attiva l'interruttore "Trova il mio dispositivo".

Una volta completati questi passaggi, Windows 11 invierà in modo proattivo la posizione approssimativa del dispositivo al tuo account Microsoft, nel caso in cui tu abbia bisogno delle informazioni per trovare il tuo laptop, tablet o computer desktop.

Come localizzare un dispositivo su Windows 11

Per trovare un computer tramite il tuo account Microsoft:

Apri le Impostazioni. Clicca su Privacy e sicurezza. Nella sezione "Sicurezza", clicca sulla pagina Trova il mio dispositivo. Clicca sull'opzione "Visualizza tutti i dispositivi collegati al tuo account". Accedi con il tuo account Microsoft (se applicabile). Clicca sull'opzione "Trova il mio dispositivo" sotto il computer che vuoi localizzare. Conferma l'ultima posizione conosciuta del dispositivo. (Facoltativo) Clicca sul pulsante Trova per determinare la posizione attuale.

Nota bene: questa funzione funziona solo se il computer è connesso alla rete. Dopo aver completato questi passaggi, avrai un'idea precisa della posizione del computer. Tuttavia, questo servizio fornisce solo una posizione approssimativa, che potrebbe non essere sempre precisa.

Come disabilitare "Trova il mio dispositivo" su Windows 11

Per disabilitare la funzione "Trova il mio dispositivo" su Windows 11:

Apri le Impostazioni. Clicca su Privacy e sicurezza. Nella sezione "Sicurezza", clicca sulla pagina Trova il mio dispositivo. Disattiva l'interruttore "Trova il mio dispositivo".

Una volta completati questi passaggi, la funzione non monitorerà più e non salverà più la posizione del dispositivo sul tuo account Microsoft. Sebbene sia consigliabile mantenere attivo questo servizio, la disabilitazione migliorerà la tua privacy online. Per funzionare correttamente, il sistema richiede che i servizi di localizzazione siano attivi, una condizione che può essere verificata attraverso le impostazioni dedicate.

Limitazioni di Trova il mio dispositivo

Come vi abbiamo già accennato, è importante sottolineare che questo servizio fornisce solo una posizione approssimativa, che potrebbe non essere sempre accurata. Inoltre, la funzionalità dipende dalla connessione di rete: un dispositivo offline non potrà aggiornare la sua posizione né essere localizzato in tempo reale. Queste limitazioni sono intrinseche alla tecnologia attuale, ma futuri aggiornamenti potrebbero migliorare la precisione e l'affidabilità del sistema.

Microsoft continua a investire in questo tipo di funzionalità, integrando sempre più i propri servizi in un ecosistema coeso. La tendenza verso una maggiore interconnessione tra dispositivi diversi suggerisce che strumenti come "Trova il mio dispositivo" diventeranno sempre più sofisticati e centrali nell'esperienza utente di Windows.