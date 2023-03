Microsoft ha lanciato il primo grande aggiornamento di Windows 11 per il 2023. L’update è disponibile da oggi e verrà distribuito a tutti gli utenti come parte dell’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023. Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, ha presentato il pacchetto in un post sul blog ufficiale, affermando che i PC Windows sono sempre più importanti nella nostra vita quotidiana, soprattutto in un’era in cui l’adozione di massa dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo della tecnologia.

Il nuovo aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza dell’utente di Windows 11. Tra queste, troviamo una barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet e i dispositivi 2-in-1, un’interfaccia aggiornata per la chat di Teams, widget a schermo intero, schede in Blocco Note e la registrazione dello schermo nello Strumento di Cattura. Inoltre, l’azienda ha annunciato Phone Link per iOS, che sarà distribuito più avanti nel corso dell’anno ma che è già disponibile in anteprima per i Windows Insider.

Photo Credit: Microsoft

Una delle novità più interessanti riguarda l’interfaccia per la casella di ricerca sulla barra delle applicazioni. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale di Bing Chat, è possibile avviare rapidamente una sessione di chat con suggerimenti in tempo reale. Per i clienti aziendali con PC gestiti da Active Directory, il menu Start è stato aggiornato con l’intelligenza artificiale che evidenzierà i file e i contenuti ritenuti più rilevanti per l’utente. Inoltre, c’è la nuova app Cloud PC, che consente alle aziende di creare PC nel cloud a cui i dipendenti possono collegarsi.

Ecco un riassunto delle novità più importanti del nuovo aggiornamento: