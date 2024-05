Carte di credito e IA insieme per combattere le frodi miliardarie

Visa ha rilasciato un nuovo strumento, basato sull'intelligenza artificiale, che è stato prontamente integrato nel suo sistema Visa Account Attack Intelligence (VAAI) per combattere l'escalation di attacchi di enumerazione, i quali costano all'industria finanziaria globale, circa 1,1 miliardi di dollari all'anno tra perdite e costi operativi.

Gli attacchi di enumerazione, vedono i truffatori utilizzare tecnologie avanzate come botnet e script automatizzati, per testare e sfruttare le vulnerabilità in modo rapido e sofisticato.

Nel caso delle carte di credito, gli attacchi di enumerazione vengono usati per ottenere i numeri delle carte e i dati associati a queste ultime.

Il nuovo strumento, denominato VAAI Score, offre una valutazione del rischio in tempo reale che aiuta a rilevare la probabilità di un attacco di enumerazione, permettendo così agli emittenti di prendere decisioni più informate su quando bloccare una transazione.

Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer di Visa, sottolinea l'importanza di strumenti capaci di rilevare immediatamente, e prevenire, tali attacchi in tempo reale a causa dei loro impatti duraturi sui clienti.

Secondo le analisi di Visa, il 33% dei conti oggetto di enumerazione subisce frodi entro cinque giorni dall'accesso dei dati di pagamento da parte di un attaccante. Il VAAI Score utilizza l'IA per distinguere i pattern di transazione normali da quelli anomali in tempo reale, con l'obiettivo di fermare e mitigare questi attacchi.

Questo modello di IA, che si addestra su "dati rumorosi", assegna un punteggio di rischio a ogni transazione in tempo reale per una risposta più veloce, riducendo l'85% dei casi di falsi positivi rispetto ad altri modelli di rischio.

Michael Jabbara, SVP Global Head of Fraud Services presso Visa, commenta: "Con l'accesso a tecnologie avanzate, i truffatori monetizzano sulle credenziali rubate più rapidamente che in passato".

Le transazioni enumerate impattano l'intero ecosistema e, con il VAAI Score, forniamo ai nostri clienti uno strumento sofisticato che può aiutare a prevenire il compromesso degli account dei titolari di carte e a fermare le transazioni fraudolente prima che si verifichino."

Il VAAI Score sarà inizialmente implementato per gli emittenti negli Stati Uniti, con piani di estensione ad altre aree geografiche in seguito.