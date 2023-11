Windows 11, finalmente si potranno togliere queste app predefinite

Buone notizie per chi non vuole più app inutili sul proprio dispositivo. La nuova build 23585 di Windows 11 introduce la possibilità di disinstallare alcune delle app integrate nel sistema operativo, offrendoci un maggiore controllo sulle app preinstallate. Finalmente, oseremmo dire.

Le app che ora possono essere disinstallate includono Cortana, Foto, Persone, Desktop Remoto e Fotocamera. Questo è un passo importante, in quanto consente agli utenti di liberarsi di app che potrebbero non essere più utili o rilevanti per le loro esigenze. In particolare, l'app Cortana è stata deprecata e non funziona più, quindi la possibilità di rimuoverla è ben accolta dagli utenti.

Inoltre, Microsoft sta lavorando per migliorare l'esperienza degli utenti su dispositivi con schermi HDR. Lo Strumento di Cattura, utilizzato per fare screenshot e registrazioni dello schermo, è stato infatti aggiornato per supportare meglio i display HDR, garantendo una rappresentazione più accurata dei colori.

La build 23585 include anche diverse correzioni, tra cui la risoluzione di problemi che causavano crash dell'app Esplora File e l'eliminazione dell'icona obsoleta di Chat Teams dalla Barra delle Applicazioni. Queste correzioni dovrebbero migliorare la stabilità e l'usabilità del sistema operativo.

L'aggiornamento è parte degli sforzi continui di Microsoft per raffinare e ottimizzare Windows 11 in risposta ai feedback degli Insider. Gli utenti nel Canale Dev possono ora sperimentare queste nuove funzionalità e miglioramenti, quindi se ne fate parte... dateci un occhio e fateci sapere come vi trovate.