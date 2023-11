Windows 11 ha un bug che ti mette le icone del desktop in disordine

Il tanto atteso aggiornamento di anteprima di Windows 11 22H2, conosciuto come KB5031455, ha portato con sé numerose nuove funzionalità, tra cui l'atteso Windows Copilot. Tuttavia, l'aggiornamento ha anche introdotto un fastidioso problema che riguarda il movimento casuale delle icone del desktop, soprattutto per chi per chi utilizza più di un monitor su Windows 11.

Secondo quanto dichiarato da Microsoft: "I dispositivi Windows che utilizzano più di un monitor potrebbero riscontrare problemi con le icone del desktop che si spostano in modo inaspettato tra i monitor o altri problemi di allineamento delle icone quando si cerca di utilizzare Copilot in Windows (in anteprima)."

Microsoft sta lavorando per risolvere la problematica. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'esperienza di Copilot su Windows 11 potrebbe non essere disponibile per tutti. Almeno per ora.

Nell'attesa che Microsoft risolva il problema, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti forniti dall'azienda per rimanere informati sulle possibili soluzioni in arrivo. Noi vi terremo comunque aggiornati in merito.