Windows 11 inizia finalmente a migliorare la nuova app Outlook

Microsoft ha rilasciato Windows 11 Build 27749 per gli Insider nel Canale Canary, introducendo nuove funzionalità di accessibilità per Narrator, il lettore di schermo integrato nel sistema operativo.

L'aggiornamento aggiunge due importanti novità per migliorare l'accessibilità di Windows 11: la prima è una nuova scorciatoia da tastiera che consente di copiare negli appunti l'ultima frase letta da Narrator, premendo il tasto Narrator + Ctrl + X. La seconda permette a Narrator di leggere automaticamente il contenuto delle email nella nuova app Outlook, replicando una funzionalità già presente nella versione classica.

Queste migliorie rendono Windows 11 più facile da utilizzare per gli utenti con disabilità visive, dato la nuova scorciatoia per copiare il testo letto segue una logica simile al comando esistente per ripetere l'ultima frase (tasto Narrator + X), risultando intuitiva da memorizzare.

Il supporto alla lettura automatica delle email nella nuova Outlook è particolarmente significativo, considerando che questa versione dell'app è stata criticata per essere basata su tecnologie web e per la mancanza di alcune funzionalità presenti nella versione classica.

Oltre alle novità per Narrator, l'aggiornamento include diverse correzioni e miglioramenti:

Risolto un problema che causava un eccessivo spazio tra gli elementi nel pannello di navigazione di Esplora file

Corretto un bug che mostrava in orizzontale le anteprime di immagini RAW scattate in verticale

Migliorata la visualizzazione della barra di ricerca sulla taskbar quando è impostata per nascondersi automaticamente

Risolti problemi di prestazioni di Narrator dopo 15 minuti di utilizzo continuo

Corretti errori nel Task Manager e nelle impostazioni audio

Microsoft ha specificato che al momento non è previsto il rilascio di un SDK per questa build o altre della serie 27xxx. Gli utenti Insider nel Canale Canary possono installare l'aggiornamento attraverso l'app Impostazioni di Windows 11.

Queste novità dimostrano comunque l'impegno continuo di Microsoft nel migliorare l'accessibilità del suo sistema operativo, rendendo Windows 11 più inclusivo e facile da utilizzare per tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità.

D'altronde l'evoluzione di Narrator è stata costante nel corso degli anni: da semplice lettore di testo è diventato uno strumento sofisticato capace di interpretare interfacce grafiche complesse e fornire feedback vocali dettagliati.

Un aspetto poco noto è che Narrator non è solo uno strumento per utenti con disabilità visive, ma viene utilizzato anche da sviluppatori e tester per verificare l'accessibilità delle applicazioni.