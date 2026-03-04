Il panorama dei sistemi operativi desktop è tornato al centro del dibattito tecnologico con una notizia che ha scatenato reazioni accese in tutta la comunità tech mondiale: secondo un rapporto apparso su PCWorld, Microsoft starebbe valutando il lancio di Windows 12 nel corso di quest'anno, concepito come un sistema operativo modulare e profondamente integrato con l'intelligenza artificiale. La notizia ha rapidamente guadagnato una visibilità enorme su Reddit, raccogliendo oltre 12.000 upvote e migliaia di commenti, la maggior parte dei quali decisamente critici nei confronti della direzione che Microsoft starebbe prendendo.

Il contesto in cui questa voce emerge è tutt'altro che casuale. Windows 11 ha accumulato negli ultimi mesi un livello di malcontento significativo tra gli utenti, alimentato principalmente dalle aggressive integrazioni di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale — su tutte Copilot e la controversa funzione Recall, che registra continuamente l'attività dello schermo per consentire ricerche contestuali. Queste scelte hanno sollevato preoccupazioni concrete sia sul piano della privacy che su quello delle prestazioni del sistema, spingendo molti utenti a rimandare o rifiutare l'aggiornamento.

La domanda che si pone la comunità tech non riguarda tanto la veridicità del rapporto, quanto la sua opportunità strategica: ha senso per Microsoft abbandonare Windows 11 e ripartire da zero con una nuova major release? Da un lato, un Windows 12 costruito attorno a un'architettura modulare potrebbe consentire a Microsoft di scrollarsi di dosso il peso reputazionale accumulato, offrendo agli utenti una piattaforma più snella e personalizzabile. Dall'altro, il rischio è quello di ripetere gli errori già visti con il passaggio da Windows 10 a Windows 11, che non ha convinto la base utenti come sperato.

Se Microsoft non riesce a raddrizzare la rotta con Windows 11 e a migliorarne la reputazione, potrebbe non avere altra scelta che virare verso Windows 12.

Sul fronte tecnico, un sistema operativo modulare rappresenterebbe un cambio di paradigma rilevante: l'idea è quella di un OS in cui i componenti principali — dall'interfaccia grafica al motore di aggiornamento, fino ai sottosistemi AI — possano essere aggiornati o sostituiti in modo indipendente, riducendo la frammentazione e migliorando la manutenibilità nel lungo periodo. Questo approccio ricorda per certi versi quanto già sperimentato da Google con il progetto Fuchsia e il sistema di aggiornamento modulare di Android tramite Project Mainline.

Fonti vicine alle dinamiche interne di Microsoft confermano che il dibattito su una possibile transizione verso Windows 12 è reale all'interno dell'azienda. Tuttavia, anche nello scenario più ottimistico, un lancio concreto di una nuova major release non potrebbe avvenire prima del 2027, lasciando a Windows 11 ancora almeno un anno di tempo per consolidarsi o affondare definitivamente nelle preferenze degli utenti. Il tema rimane aperto: correggere la rotta o ricominciare da capo è una scelta che potrebbe definire la strategia software di Microsoft per il prossimo decennio.