Windows XP gira su un PC Intel 486 grazie all'impresa di un appassionato

Un appassionato di retro computing ha realizzato l’impresa di far funzionare Windows XP su un sistema Intel 486. Anche se il sistema operativo Microsoft e i PC Intel 486 potrebbero essere confusi per due "dinosauri" appartenenti alla stessa era, Windows XP è stato introdotto oltre un decennio dopo la comparsa dei PC 486. Inoltre, c'era una significativa barriera di incompatibilità che impediva ai proprietari di 486 di aggiornare a XP, almeno fino ad ora. Il merito di questa impresa va a Dietmar del forum MSFN, che ha rilasciato anche una ISO modificata per permettere ad altri di testare questa impresa.

L'impresa realizzata da Dietmar consiste nel essere riuscito a far girare Windows XP su un PC i486 che non soddisfa i requisiti minimi.

Windows XP è stato lanciato nel 2001 e ha goduto di una lunga vita, rimanendo per molto tempo il sistema operativo preferito dagli utenti Microsoft anche oltre la sua data di fine supporto ufficiale nel 2014. Al contempo, i PC Intel 486 hanno dominato il panorama informatico a lungo, fin dalla loro introduzione nel 1989. Basti pensare che questi modelli sono rimasti i più veloci ed utilizzati fino al 1993, anno in cui Intel ha lanciato il primo processore Pentium.

L'impresa del modder ha un grande valore in quanto è riuscito a superare i requisiti minimi di sistema di Windows XP che separavano nettamente quelli offerti dai PC i486. All'epoca del lancio, il sistema operativo richiedeva almeno un Pentium (586) o un processore compatibile, con una velocità di 233 MHz o superiore, 64 MB di RAM e almeno 1,5 GB di spazio di archiviazione. I sistemi 486 più veloci, disponibili comunemente, includevano un processore a 133 MHz, anche se alcuni potevano essere overclockati con successo. Inoltre, i sistemi i486 solitamente avevano quantità minori di RAM e spazio di archiviazione.

Per comprendere appieno il lavoro di Dietmar nel portare Windows XP su sistemi con architettura 486, è consigliabile leggere attentamente il thread del forum. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, basta sapere che ha utilizzato un potente strumento di disassemblaggio e debug per analizzare gli opcode, che rendevano infruttuosi i tentativi precedenti di installazione dell'OS su macchine i486. Grazie a queste informazioni dettagliate, Dietmar ha sostituito gli opcode problematici con quelli comprensibili per il processore i486. Dopo il suo lavoro di investigazione, aggiustamenti al codice e la risoluzione di vari dettagli, Dietmar ha avuto successo. Il risultato è che il modder tedesco è riuscito a installare e far funzionare Windows XP su un computer i486.

Il lavoro svolto finora è ben accolto dagli appassionati di retro computing e da chi ama smanettare con i sistemi operativi. Tuttavia, si notano alcuni errori nei report di sistema (vedi screenshot sopra). Dietmar ha anche condiviso la ISO di Windows XP SP3 modificata (in tedesco) su archive.org per chi volesse cimentarsi con hardware reale o emulatori. Tuttavia, bisogna prestare attenzione quando si utilizza un vecchio sistema operativo non supportato come Windows XP e lo si collega a Internet nel 2024.