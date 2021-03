Xe DG1, nuove informazioni sulla scheda grafica entry level di Intel

Intel ha lanciato ufficialmente la sua scheda grafica discreta Iris Xe DG1 per desktop entry-level a fine gennaio. Ai tempi, l’azienda confermò che il prodotto sarebbe stato equipaggiato con una versione ridotta della GPU Iris Xe Max con 80 Execution Unit (EU), mentre la sua compatibilità sarebbe stata limitata ai PC economici. Tuttavia, né Intel né i suoi partner ne avevano rivelato tutte le specifiche, ma finalmente ASUS ha finalmente svelato le caratteristiche complete della sua scheda.

Asus DG1-4G, come riportato in precedenza, è dotata della GPU Iris Xe Max con 80 EU, ma il produttore non ha menzionato la sua frequenza massima, il che non sorprende poiché stiamo parlando di un prodotto che dovrebbe essere disponibile solo per i produttori di PC. La GPU è accompagnata da 4GB di memoria LPDDR4-4266 collegata al chip su un bus a 128 bit, mentre la connessione al computer avviene tramite un’interfaccia PCIe 3.0 x4 (meccanicamente x16). Per quanto riguarda le uscite video, ASUS DG1-4G dispone di un connettore DisplayPort, un HDMI e un DVI-D per mantenere la compatibilità con i monitor più vecchi.

La compagnia di Santa Clara ha affermato all’inizio di quest’anno che le sue schede grafiche DG1 sarebbero state compatibili solo con i sistemi dotati di processori Core di nona e decima generazione installati su schede madri con chipset B460, H410, B365 e H310C. Per questo motivo, appare piuttosto interessante il fatto che ASUS indichi solo le motherboard Prime H410M-A/CSM e Pro B460M-C/CSM, omettendo le schede madri dotate di diversi chipset. La scheda DG1-4G di ASUS è molto piccola per gli standard odierni. Infatti, misura solo 11×17,3 cm, quindi sarà in grado di adattarsi a quasi tutti i tipi di case desktop.