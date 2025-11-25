Se state cercando un TV di grandi dimensioni a un prezzo competitivo, XIAOMI TV F 65 è in offerta su Amazon a 359€ invece di 569€. Questo smart TV da 65 pollici offre risoluzione 4K UHR con HDR10, Fire TV integrata per accedere a Netflix, Prime Video e Disney+, e Alexa per il controllo vocale. Un'occasione da non perdere per portare a casa un grande schermo a 359€, con compatibilità AirPlay e modalità Game Boost a 120Hz.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Xiaomi TV F 65, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo XIAOMI TV F da 65 pollici è la scelta ideale per chi desidera un grande schermo di qualità senza svuotare il portafoglio. Con uno sconto del 37% che porta il prezzo a soli 359€, questo televisore rappresenta un'opportunità eccezionale per famiglie e appassionati di intrattenimento che cercano un'esperienza home cinema completa. La risoluzione 4K UHD con HDR10 garantisce immagini nitide e colori vivaci, mentre il sistema Fire TV integrato vi permetterà di accedere immediatamente a Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di altre app. Se avete un ecosistema Apple in casa, apprezzerete particolarmente il supporto AirPlay per trasmettere contenuti dai vostri dispositivi iOS senza cavi aggiuntivi.

Questo televisore soddisfa brillantemente le esigenze di chi cerca versatilità d'uso: i gamer apprezzeranno la Modalità Game Boost a 120Hz per sessioni di gioco fluide e reattive, mentre chi ama guardare i canali tradizionali troverà nel triple tuner DVB-C/S/S2/T/T2 tutto il necessario per ricevere qualsiasi segnale televisivo. La presenza di Alexa integrata rende l'utilizzo quotidiano ancora più comodo: potrete controllare la TV, cambiare canale o regolare il volume semplicemente con la voce. Con 32GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per tutte le vostre app preferite, rendendo questo XIAOMI TV F 65 una soluzione completa per trasformare il vostro salotto in un vero centro di intrattenimento digitale.

Con uno sconto del 37% a soli 359€ invece di 569€, questo smart TV rappresenta un'occasione eccezionale. La compatibilità con AirPlay, la modalità gaming a 120Hz e 32GB di memoria rendono questo televisore una scelta completa e versatile per tutta la famiglia.

