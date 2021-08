XPG lancia due nuovi laptop ultraleggeri in lega di magnesio

Durante l’evento “Xtreme Innovation” sono stati presentati svariati nuovi prodotti e soluzioni XPG tra cui due laptop dotati di processori di ultima generazione. L’evento è stato ospitato da Mera di XPG e coincide con le celebrazioni del ventesimo anniversario di ADATA che si svolgeranno per tutto il 2021. Ecco le caratteristiche dei due notebook presentati durante l’evento.

XPG XENIA 14

Photo Credits: XPG

Tra i nuovi prodotti gaming presentati troviamo il notebook XPG XENIA 14. Questo nuovo ultrabook lifestyle gaming è dotato di un processore Intel i5-1135G7 o i7-1165G7 di ultima generazione, grafica integrata Intel Iris Xe, 16GB di RAM DDR4 XPG con uno slot libero per aumentare la capacità fino a 64GB e un velocissimo SSD XPG di quarta generazione da 512gb, con la possibilità di sfruttare anche un secondo slot PCIe Gen4 M.2 2280 libero.

All’esterno, l’XPG XENIA 14 è davvero elegante con un profilo sottile di 15 mm e un corpo premium e ultraleggero in lega di magnesio. Pesa solo 970 g. Nonostante il suo form factor contenuto, l’XENIA 14 riesce comunque ad adattarsi a uno schermo da 14 pollici IPS fullHD con un impressionante rapporto schermo/telaio del 92% e una luminosità massima di 400 nits.

Per la produttività o il gaming di tutti i giorni, l’XENIA 14 offre fino a 10 ore di durata della batteria; e per una facile connettività sfoggia due porte USB di tipo C, due porte USB di tipo A, porta HDMI, lettore di schede SD, jack audio da 3,5 mm e supporto Thunderbolt 4.

XPG XENIA 15

Photo Credits: XPG

Il nuovo XENIA 15 viene fornito con il nuovo processore Intel Tiger Lake H i7 11th Gen, una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 o RTX 3070, 32 GB di RAM XPG DDR4 e un velocissimo SSD XPG Gen 4 con 1 TB di spazio di archiviazione. Come lo XENIA 14, lo XENIA 15 sfoggia un corpo in lega di magnesio di alta qualità per un ultrabook leggero che pesa meno di 2 kg.

XENIA 15 dispone anche di una tastiera meccanica con illuminazione RGB (per tasto), un ampio schermo QHD da 15,6 pollici a 165 Hz e supporta l’ultima Thunderbolt 4.