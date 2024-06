YouTube pronto a compiere la mossa definitiva contro gli ad blocker

Con un post su X, lo sviluppatore di SponsorBlock, un'estensione basata sulla collaborazione degli utenti per saltare le parti sponsorizzate dei video, ha rivelato che YouTube sta sperimentando l'iniezione di annunci lato server in modo da contrastare definitivamente gli ad blocker.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In pratica, ciò significa che gli annunci diventeranno parte integrante del flusso video inviato ai dispositivi, anziché essere trasmessi separatamente come accade attualmente sia sulle piattaforme desktop che mobile. Il metodo corrente permette agli ad blockers di intercettare e bloccare la visualizzazione degli annunci pubblicitari, mentre con la nuova tecnologia gli annunci saranno indistinguibili dal contenuto video stesso.

Questo cambiamento presenterebbe sfide significative per strumenti come SponsorBlock, che si basa sul timing preciso dei contenuti video per funzionare correttamente. "Tutti i timestamp saranno spostati in base alla durata degli annunci," ha spiegato lo sviluppatore, aggiungendo di aver già predisposto il server per rifiutare le segnalazioni provenienti da browser che evidenziano questa modifica, in modo da prevenire l’integrazione di dati errati nel database.

Il fenomeno dell'iniezione di annunci lato server rappresenta una preoccupazione maggiore anche per gli ad blocker più completi, che nel corso dell'ultimo anno YouTube ha continuato a contrastare attivamente, prendendo di mira anche client di terze parti popolari sui dispositivi mobili.

Attualmente la tecnologia è ancora in fase di test e non tutti gli utenti sono stati colpiti. Nonostante ciò, si prevede che il roll-out su larga scala non sia lontano, anche se YouTube non ha condiviso dettagli specifici sulla gestione interna o sulle modifiche apportate alla propria infrastruttura per la gestione degli annunci.