YouTuber da 11 milioni di iscritti "unboxa" il nuovo MacBook Pro M4

Un popolare YouTuber russo, con 11 milioni di iscritti all'attivo, ha pubblicato un video di unboxing di quello che sembra essere il nuovo MacBook Pro M4 di Apple, non ancora annunciato ufficialmente. Il video, condiviso dal canale Wylsacom, mostra l'apertura della confezione e alcuni dettagli del presunto nuovo modello.

Se confermato, si tratterebbe di una fuga di notizie senza precedenti per Apple, con un prodotto finito nelle mani di un consumatore settimane prima del lancio ufficiale. Il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha commentato il video definendolo "non confermato ma apparentemente legittimo".

Questi cambiamenti rappresenterebbero un notevole upgrade per il modello base.

Il video solleva diversi interrogativi sulla sua autenticità. La confezione mostra ancora lo sfondo del modello M3, un dettaglio insolito dato che Apple solitamente aggiorna i wallpaper ad ogni nuova generazione. Inoltre, non è chiaro come il dispositivo sia arrivato in Russia, dove Apple ha sospeso le vendite.

Se il leak fosse autentico, suggerirebbe alcune interessanti novità per il prossimo MacBook Pro:

RAM minima di 16 GB, come ipotizzato dai rumor

Tre porte Thunderbolt 4, finora disponibili solo sui modelli Pro e Max

Colorazione Space Black anche per le configurazioni base

Prestazioni fino al 25% superiori rispetto al chip M3, secondo un benchmark mostrato

Tuttavia, potrebbe anche trattarsi semplicemente di un MacBook Pro M3 Pro o M3 Max con una confezione contraffatta. Al momento non è possibile stabilire con certezza l'autenticità del leak.

Se confermato, l'episodio solleverebbe seri interrogativi sulla sicurezza dei prodotti Apple prima del lancio. L'azienda è nota per la sua estrema riservatezza riguardo ai nuovi dispositivi e una fuga di notizie di questa portata sarebbe senza precedenti.

Secondo fonti anonime citate da Bloomberg, tutti i nuovi Mac con chip M4 in arrivo quest'anno avrebbero almeno 16 GB di RAM, il doppio rispetto agli attuali 8 GB dei modelli base. Apple manterrebbe questo standard dal 2012, nonostante le critiche e la concorrenza che offre già 16 GB sui modelli entry-level.

L'informazione deriverebbe dai log di test per quattro nuovi modelli Mac, effettuati per verificare la compatibilità con le app di terze parti. Tre modelli avrebbero 10 core CPU e 10 core GPU, mentre l'ultimo 8+8 core, tutti con 16 o 32 GB di RAM.

Secondo il giornalista Mark Gurman, Apple potrebbe introdurre un "drastico" redesign per almeno un modello Mac entro fine anno. Nel 2024 dovrebbero arrivare nuove versioni di MacBook Pro, iMac e Mac mini, seguite nel 2025 da aggiornamenti di MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro.

Questa tempistica contraddirebbe le voci di un possibile rinvio del MacBook Pro M4 al prossimo anno. Resta da vedere se e quali modelli riceveranno effettivamente un restyling significativo oltre agli aggiornamenti hardware.