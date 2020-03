Zalman presenta il suo ammiraglio stealth

Zalman, marchio sudcoreano incentrato sui prodotti noiseless, ha presentato il nuovo CNPS20X, dissipatore per CPU decisamente consistente, che permette il raffreddamento di processori con TDP di 300W. Inutile ricordarvi che il cavallo di battaglia dell’azienda è il silenzio e questo prodotto genera solo 29dB, un valore decisamente basso per un prodotto di questo tipo.

CNPS20X (dove CNPS sta per Computer Noise Prevention System) è un cooler a doppia torre di raffreddamento, ogni torre è collegata con ben 6 heatpipe al corpo centrale del dissipatore. Le alette di entrambi le torri di raffreddamento sono ondulate con layout 4D (questo il nome del loro brevetto) in modo da aumentare il più possibile la superficie metallica e ridurre allo stesso tempo il rumore provocato dal flusso d’aria.

Altro curioso aspetto delle torri di raffreddamento sono i due materiali con cui sono fatte, come si può notare le parti inferiore e superiore sono in alluminio mentro la parte centrale è in rame. Abbiamo inoltre due curiose ventole da 140mm che ruotano a 800-1500 RPM che generano una pressione statica di 1.1mmH2O con un flusso d’aria di 61CFM. Le ventole si muovono su cuscinetti FDB (Fluid Dynamic Bearing) che garantiscono massima silenziosità e fino a 100.000 ore di utilizzo.

La parte interessante è il layout delle lame: oltre alle classiche ci sono delle lame più piccole e corte alternate alle lame standard, questo per migliorare la direzione dei flussi di aria in entrata. Le lame sono sorrette da 8 braccia, create in modo da dissipare le vibrazioni e ridurre il rumore. Entrambe le ventole sono dotate di led RGB quindi il design della vostra build sarà salvo. Le dimensioni e il peso sono notevoli, ma è comprensibile; si parla di 1300g e un ingombro verticale di 165mm.

Dopo l’annuncio del prodotto ci sono stati un po’ di problemi con le spedizioni (probabilmente a causa del COVID-19) ma a quanto pare le consegne, almeno dalla casa madre, stanno riprendendo. Il prezzo di 100€ può essere competitivo, soprattutto considerato il fatto che potrebbe scendere fino a 90€, (qui trovate il link Amazon). Occhio anche al fratello minore, per TDP di 200W, il CNPS17X venduto a circa 80€ (qui il link Amazon).

Potrebbero essere prodotti decisamente interessanti, soprattutto alla luce del numero di brevetti messi in campo dalla Zalman. Ci sono molte soluzioni che non vediamo spesso e che saranno da provare per capire veramente se possono portare a qualche cambiamento nel mondo dell’air cooling. Cosa ne pensate? Sono idee intriganti o si tratta solo di trovate commerciali?