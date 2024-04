Endorfy Fera 5 Black, economico ed efficace | Test & Recensione

Sul mercato ci sono molti dissipatori ad aria economici, ma nei prossimi giorni arriverà un nuovo prodotto che sembra avere tutte le carte in regola per posizionarsi bene nella fascia media del segmento: si tratta del nuovo Endorfy Fera 5 Black, dissipatore ad aria che debutterà il prossimo 25 aprile al prezzo di 35 euro. Al momento il prodotto è già disponibile su Amazon a una cifra ben superiore, ma è venduto da terzi ed Endorfy ci ha assicurato che, al momento del lancio, il nuovo Fera 5 Black costerà quanto indicato.

Il Fera 5 Black altro non è che una rievocazione del classico Fera 5, ma con una particolare finitura nera anodizzata, che ne migliora l'estetica senza incidere negativamente sulle prestazioni. Endorfy ha reso omogenea l'estetica colorando non solo heatpipe e alette, ma anche bracket di installazione e blocco di raffreddamento; la parte superiore presenta una copertura in alluminio anch'essa completamente nera e con il logo dell'azienda, che migliora l'estetica nascondendo la parte finale delle heatpipe.

Totalmente assenti gli RGB, caratteristica che apprezzo, come ho già sottolineato in passato; gli amanti dei LED possono sempre optare per il Fera 5 ARGB, disponibile su Amazon a poco meno di 50 euro.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo Fera 5 Black ha dimensioni di 127 x 155 x 77 mm con un peso complessivo di 590 g, ventola inclusa. le 4 heatpipe da 6mm sono in rame, mentre le alette come compongono la torre sono in alluminio. Endorfy dichiara una capacità di raffreddamento fino a 220W, che lo rende compatibile con un'ampia gamma di configurazioni, comprese quelle di fascia alta; all'atto pratico, dissipatori come questo non sono l'ideale per CPU più potenti ed energivore, dal momento che fanno molta fatica a gestirle, anche se sulla carta ne sono in grado.

Ampissima la compatibilità, che si estende a praticamente qualsiasi socket AMD e Intel. Qui sotto vi lasciamo una tabella riepilogativa, ma a conti fatti, potete usarlo su qualsiasi configurazione, anche quelle che iniziano ad avere parecchi anni sulle spalle.

Intel LGA 1700, 1200, 115x, 775, 2066, 2011, 2011-3, 1366 AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1

Contenuto della confezione

L'Endorfy Fera 5 Black sfrutta una ventola Fluctus 120 PWM, che opera tra i 250 e i 1800 RPM ed è dotata di cuscinetti a sfera fluidodinamici (FDB), che assicurano più durabilità e silenziosità. La ventola è anch'essa completamente nera, inoltre il cavo è già provvisto di un 4-pin maschio per collegare in serie una seconda ventola. Il Fera 5 Black offre infatti la possibilità di collegare due ventole, così da migliorare ulteriormente le performance di raffreddamento; da segnalare la presenza sulla torre delle scritte "push" e "pull" con relativo indicatore di direzione, molto utili per far capire a chi è meno esperto dove la ventola sta spingendo l'aria.

In confezione troviamo poi il kit di montaggio, molto intuitivo da installare anche senza necessità di istruzioni (comunque presenti e chiare, per chi è alle prime armi), e un tubetto di pasta termica Pactum PT-3. Il dissipatore non ha pasta termica pre-applicata, quindi dovrete pensarci voi. Ricordatevi anche di rimuovere la plastichina presente sul blocco di raffreddamento prima di installarlo.

Prestazioni

Ho installato l'Endorfy Fera 5 Black su una configurazione di fascia media di un paio di generazioni fa, con un processore Intel Core i5-12600K, per eseguire alcuni test di temperatura sia in scenari di gioco che di massimo stress.

Nulla di particolare segnalare in idle, dove la temperatura si attesta sotto i 30°C. In gioco, dove abbiamo registrato la temperatura raggiunta con Cyberpunk 2077 in Full HD a dettagli massimi, ci si assesta su un valore medio di 64°C.

Spingendo la CPU al massimo con OCCT il dissipatore fatica decisamente di più, ma la temperatura non va mai oltre gli 86°C nel nostro test di 10 minuti. In blender la situazione è simile, con la CPU che sale fino a 93°C, senza comunque mai andare in throttling.

Anche la rumorosità nel complesso è buona: negli stress test con la ventola al 100% ho registrato 50 dBA, mentre in gioco, dove gira più lentamente, ci si ferma intorno ai 45 dBA. I valori sono stati registrati con un fonometro posto a 15cm dal dissipatore, ma i test non sono stati fatti in una camera anecoica, quindi prendete questi risultati come indicativi, non assoluti.

Verdetto

Il nuovo Endorfy Fera 5 Black cerca di ritagliarsi il proprio spazio in un mercato affollato offrendo buone prestazioni e un valido rapporto qualità/prezzo insieme a un design migliore di quello del vecchio Fera 5, che a molti poteva dare l'impressione di un prodotto economico.

Dai test emerge come il Fera 5 Black sia un'ottima soluzione per un PC gaming di fascia media, equipaggiato ad esempio con un Ryzen 5 5600, o con un Core i5-14400, processori che riuscirà a gestire senza difficoltà. La rumorosità è tutto sommato buona, il dissipatore non è tra i più silenziosi ma non è nemmeno rumoroso al punto tale da essere fastidioso.

In conclusione, se cercate un dissipatore ad aria economico ma efficace per la vostra build di fascia media dedicata al gaming, prendete in considerazione l'Endorfy Fera 5 Black. Se invece usate il PC per creare contenuti, fare rendering o svolgere altre attività che pesano molto sulla CPU, valutate invece una soluzione di fascia più alta, magari a liquido.