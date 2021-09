10% di sconto sui Computer Industriali Pro Pi Full con cavo in omaggio

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere dai maggiori portali online, vogliamo fare una piccola pausa nella programmazione di iniziative hi-tech per focalizzare la nostra attenzione sul panorama dell’industria. Ensys, una nota società veneta impegnata nella consulenza e nella produzione di articoli per il settore secondario, ha deciso di concedere agli interessati uno sconto del 10% su una gamma di prodotti, i computer industriali Pro Pi Full!

Pro Pi è una soluzione basata su Raspberry Pi, presenta diverse funzionalità hardware che gli permettono di essere affidabile, robusto e pienamente compatibile con gli applicativi professionali ed industriali. Infatti, può adattarsi in diversi contesti, dal settore industriale alla logistica e trasporti, dall’industria energetica a quell’automazione. Questo prodotto risponde ad una chiara esigenza, quella di permettere l’installazione di Raspberry in quadri elettrici oppure impianti industriali.

Ensys ha sviluppato tre modelli di Pro Pi, ciascuno caratterizzato da specifiche tecniche differenti, sebbene condividano lo stesso cuore pulsante. Per quanto concerne i componenti in comune, tutti i modelli possiedono innanzitutto un processore Cortex A53 ARMv8 a 64 bit con una frequenza di 1,2GHz, 1 GB di RAM LPDDR2 e 64 KB di Memoria EEPROM. Le differenze si hanno nel comparto connettività, infatti le tre edizioni del Pro Pi presentano una dotazione differente per potersi adattare a qualsiasi esigenza industriale.

Chiaramente, il produttore permette agli interessati di personalizzare il Pro Pi. È possibile, infatti, selezionare un case tra quelli disponibili, le espansioni di memoria, gli accessori e, infine, una scheda Wi-Fi esterna per il collegamento alla rete. I prezzi sono variano in base al modello scelto e alle personalizzazioni, si parte da 222,97€ per il modello Pro Pi Superlight e dai 268,80€ per l’edizione Pro Pi Light. La versione più completa, Pro Pi Full, è proposta ad un prezzo di partenza di 283,68€. L’offerta è valida per circa un mese, a partire dal 27 settembre fino al 27 ottobre.

Per poter ottenere lo sconto è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Vi basterà in prima battuta scegliere il prodotto giusto, ed inserirlo di conseguenza nel carrello. Successivamente, è necessario inserire il codice sconto “EvaluationCoupon” nell’apposito campo prima di concludere l’ordine. Insieme allo sconto, Ensys dona in omaggio anche un cavo di alimentazione originale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina del produttore, cosicché possiate visionare tutte le restanti specifiche tecniche del Pro Pi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto.

I prodotti compatibili con il codice sconto

