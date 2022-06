Se siete intenzionati ad acquistare un’ottima action cam per questo periodo tra vacanze e splendidi viaggi, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione sul fantastico modello GoPro Hero10, disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo dispositivo a soli 429,00€ invece di 529,99€, un costo più che conveniente per un articolo che vi garantisce una qualità delle immagini senza precedenti.

Un’offerta da non perdere assolutamente, tenendo presente che si tratta di un’action cam in grado di assicurarvi risoluzione in 5,3K e 60 fps. Dunque, trattandosi di un articolo di altissimo livello a un prezzo davvero molto scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

La GoPro HERO10 Black è veloce e facilissima da utilizzare grazie al rivoluzionario chip GP2 che vi garantisce prestazioni fluide, video 5,3K e una frequenza dei fotogrammi raddoppiata. Non meno importante, la tecnologia HyperSmooth 4.0 è più rapida che mai e vi permetterà di impostare la migliore stabilizzazione possibile in tutte le occasioni, in pochissimo tempo. Inoltre, potrete ottenere prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione naturale oltre a un allineamento con l’orizzonte ampiamente migliorato, in modo tale da rendere le vostre riprese perfettamente dritte.

Decidere le vostre inquadrature per Vlog e selfie sarà più facile che mai grazie allo schermo LCD frontale, dotato di comandi touch rapidissimi per impostare le modalità, controllare video e foto oppure condividere contenuti. Se vi state domandando quali siano le prestazioni della batteria, vi basterà sapere che è da 1720 mAh, ampia e in litio, dunque l’ideale per garantirvi energia in quantità!

La struttura robusta e impermeabile della GoPro HERO10 Black è un altro punto a favore dell’acquisto: non vi dovrete preoccupare mai dell’action cam in quanto funzionerà perfettamente anche nel fango, nella neve e in acqua fino a 10 m di profondità. Il copri obiettivo, inoltre, è resistente e antigraffio, in grado di aggiungere un livello di protezione maggiore alla vostra action cam in caso d’urto.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!