15% di sconto su tutto per gli Acer Flash Sales

È iniziata da poche ore la promozione Flash Sales di Acer, che permette di acquistare con uno sconto del 15% qualsiasi prodotto presente nel vasto catalogo del noto produttore di personal computer sebbene, lo specifichiamo, l’offerta sarà valida solo per questo weekend e salvo esaurimento scorte, quindi qualora foste interessanti a comprare un nuovo notebook, un nuovo monitor o uno specifico accessorio di quest brand, vi suggeriamo di effettuare subito il vostro acquisto!

Trattandosi di una promozione valida su tutto il catalogo, sono tantissimi i prodotti che usufruiscono dello sconto ma, tra i vari, val certamente la pena segnalarvi l’ottimo notebook da gaming Predator Helios 300, portatile estremamente prestazionale che potete portarvelo a casa a 1.359,15€ invece di 1.599,99€, un ribasso di quasi 250,00€! Un’occasione ottima, specie considerando che si tratta di una macchina da gioco appetibile per qualsiasi appassionato, nonché da chiunque sia alla ricerca di un dispositivo in grado di eseguire qualunque operazione senza mai mostrare segni di cedimento.

Prestazioni incredibili raggiunte grazie a componenti di fascia alta, come il processore di ultima generazione Intel Core i7 10750H abbinato al tempo stesso a quello che è un altro componente di ultima generazione come la scheda video Nvidia RTX 2060, nonché da 8GB di RAM DDR4 e da un velocissimo SSD da 512GB. Sotto la scocca non manca un doppio sistema di raffreddamento capace di tenere a bada il calore spigionato dal Predator Helios 300, il quale farà girare i vostri giochi preferiti con dettagli al massimo e, grazie al pannello IPS con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, avrete anche una fluidità che vi permetterà di non perdere neanche un frame nelle sessioni di giochi più intense, dove è necessario avere tempi di reazione piuttosto veloci.

Ovviamente, Predator Helios 300 non è l'unico modello valevole della vostra considerazione, ed anzi sono molti i prodotti da tenere in conto vista l'incredibile proposta Acer, ecco perché oltre alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina dedicata alla promozione, così che possiate valutare per bene tutti gli articoli disponibili.

La promozione è iniziata oggi alle ore 12:00 e terminerà lunedi 4 ottobre alla stessa ora

La nostra selezione di prodotti

