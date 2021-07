150€ di sconto sul Climatizzatore portatile De Longhi EM 77 da Unieuro!

Visto il caldo torrido di questo mese, che s’insinua persino nelle nostre case rendendole poco ospitali il portale di Unieuro propone, tra i tantissimi prodotti in offerta, delle ottime soluzioni per la freschezza dei vostri ambienti a prezzi davvero stracciati senza dover affrontare spese eccessive!

A tal proposito, tra le varie vogliamo oggi segnalarvi l’ottimo climatizzatore portatile DeLonghi PAC EM77 di classe energetica A che, in vendita al prezzo di 399,90€ anziché 549,90€, e che potrà essere vostro con uno sconto del 27%, pari ad un risparmio netto di ben 150€!

Il climatizzatore portatile De Longhi EM77 con i suoi appena 70cm di altezza, presenta un design compatto e lineare, proponendosi quindi come un prodotto che non da troppo nell’occhio e facile da trasportare da una stanza all’altra grazie alle ruote pieghevoli premontate. Il comodo ed ampio display con comandi soft touch vi permetterà di impostare tutte le funzioni dell’apparecchio tra cui temperatura, velocità della ventola, timer e le varie funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

Questo piccolo ma potente climatizzatore portatile è un ottimo connubio fra potenza e risparmio energetico, perché oltre a vantare un’efficienza energetica di classe A possiede una capacità di raffreddamento pari a 9000 Btu/h tale da garantire una diffusione del flusso d’aria in tutta la stanza.

Il gas contenuto in questo pinguino è l’ecosostenibile R290 che, rispetto al gas tradizionale R410a, riduce drasticamente il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 99,8%, un risultato non scontato per questo genere di prodotti. Oltre alle sue prestazioni d’alto livello, il condizionatore in questione opera silenziosamente, dimostrandosi così un valido alleato per vincere la calura delle notti estive, garantendovi così un ottimo relax e un’appagante sensazione di freschezza senza precedenti.

Questo condizionatore d’aria portatile è la perfetta combinazione di tecnologia avanzata e basso consumo energetico, e rappresenta una delle migliori soluzioni per la freschezza della casa e per il benessere della persona. Insomma, avrete capito che si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerate quelle che sono le specifiche tecniche del DeLonghi PAC EM77. Infine, prima di lasciarvi allo shopping e alla nostra selezione, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati per rimanere sempre aggiornati sulle novità riguardanti Offerte, tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

