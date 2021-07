2 occhiali da sole al prezzo di 1, ecco l’offerta per l’estate di Hawkers

L’abbiamo attesa a lungo ed è finalmente arrivata! Stiamo parlando ovviamente dell’estate, periodo dell’anno in cui potreste valutare di acquistare uno o più paia di occhiali da sole, che potrebbero completare quello che sarà il vostro abbigliamento estivo, oltre a proteggere gli occhi dai pericolosi raggi solari. A tal proposito, vi informiamo che Hawkers, il noto brand spagnolo specializzato nella vendita di occhiali da sole, ha attivato di nuovo la promozione 2×1, che vi permetterà di comprare due paia di occhiali al prezzo di uno.

Come sempre, i modelli che Hawkers decide di mettere a disposizione in questa iniziativa sono tantissimi, al punto che chiunque potrà trovare gli occhiali che più si adattano al proprio stile. Nel catalogo, infatti, ci sono centinaia di modelli, ognuno caratterizzato da un design unico e colorazioni cromatiche attraenti. Ovviamente, gli interessati troveranno soluzioni sia per lui che per lei, nonché modelli unisex, come i Dark One Venm Hybrid, che si contraddistinguono per la loro montatura nera con rifinitura lucida e mascherina frontale con lente.

Questo specifico modello, così come tantissimi altri, è costruito in TR90 svizzero, noto come il miglior nylon per montature, in grado di offrire flessibilità e resistenza. Inoltre, le lenti sono di categoria 3 e godono della protezione UV400, necessaria affinché i vostri occhi possano difendersi dalla luce solare intensa tipica di questo periodo. Ottimo anche il contenuto della confezione, dato che è presente una fodera personalizzata in microfibra, una custodia personalizzata e un set di adesivi decorativi. Insomma, se siete a corto di occhiali da sole per questa estate, non potete lasciarvi sfuggire il 2×1 di Hawkers, anche perché la spedizione sarà gratuita.

Prima di lasciarvi alla nostra lista prodotti, ribadiamo che la varietà di occhiali da sole presente su Hawkers è infinita, motivo per cui vi invitiamo caldamente a visitare la pagina del portale per scoprire qual è il modello che si addice meglio ai vostri gusti e al vostro stile.

