20% di sconto sugli occhiali Cyxus con filtro luce blu

Uno dei principali problemi di chi passa molte ore al PC è certamente quello della stanchezza degli occhi. Un qualcosa che può affliggere tante persone al lavoro davanti ad uno schermo ma, ad esempio, anche molti di quelli che passano tante ore davanti alla TV per diletto o per gaming. Secchezza dei bulbi, bruciore ma anche l’emicrania che (sempre da questi fattori) può dipendere, sono problemi comuni per molte persone che passano le giornate al PC.

Ebbene è ormai noto che questi fastidi persistenti possono essere causati da un grande nemico della vista, ovvero la cosiddetta “Luce blu”, la cui sovraesposizione è una delle cause principali di tali problematiche. Di che si tratta? Sostanzialmente di una forma di radiazione elettromagnetica dello spettro del visibile che è particolarmente dannosa per la vista e che viene emessa dalle sorgenti luminose, in particolare quelle a LED, come è appunto lo schermo di un moderno PC o notebook.

Le soluzioni sul mercato sono diverse ma, certamente, una delle più comode è quella di acquistare un paio di appositi occhiali filtranti, le cui lenti permettano di proteggere gli occhi da questa luce particolarmente dannosa. Non parliamo di lenti correttive (ovviamente esistono anche in questo senso) e, dunque, si tratta di acquisti per cui non occorre prescrizione di sorta e possono essere indossati da chiunque passi molte ore al pc per lavoro o per gaming.

Ebbene in esclusiva per i lettori di Tom’s mettiamo a disposizione ben 3 differenti codici sconto per gli occhiali filtranti dell’americana Cyxus che, per altro, proprio di recente vi avevamo consigliato in merito agli acquisti consigliati per migliorare lo smart working. Il rapporto qualità/prezzo è, di per sé, imbattibile, ma grazie al nostro codice sconto RG5CVB6F potrete ricevere il 20% di sconto sull’acquisto di uno dei tre modelli messi a disposizione dal brand americano. Le funzioni sono le medesime, ma grazie a questa piccola scelta potrete acquistare il modello che più si confà alle vostre necessità! Non indugiate oltre dunque, ed effettuate subito il vostro acquisto approfittando di questo ottimo codice sconto!

N.B. I relativi coupon sconto vanno inseriti al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

» Montatura in stile retrò | Codice RG5CVB6F | 20% di sconto

» Montatura sportiva a lenti gialle | Codice RG5CVB6F | 20% di sconto

» Montatura a mezza cornice | Codice RG5CVB6F | 20% di sconto

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!