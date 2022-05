Siete amanti delle costruzioni Lego e dei videogiochi? Allora non potrete lasciarvi scappare la promozione attiva su questo eccezionale kit, disponibile su Amazon. Al momento potrete portare a casa questa minuziosa riproduzione del Nintendo Entertainment System a soli 183,99€, contro il prezzo di listino di ben 229,99€.

Trattandosi di un’offerta conveniente, rara da trovare e attiva sullo store solo per un periodo di tempo estremamente limitato, vi invitiamo a portare a termine il vostro acquisto prima che le scorte terminino o che il prezzo torni a salire!

Il Nintendo Entertainment System a marchio Lego è interattivo e ricco di dettagli realistici, tra cui uno slot di apertura per il Game Pak con una funzione di blocco, un controller a grandezza naturale con l’apposito cavo e addirittura una spina di connessione. Inoltre, la console è dotata anche di una TV in perfetto stile anni ’80 che riproduce un livello dell’iconico Super Mario Bros.

Il televisore costruibile misura 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, in più se combinato con il personaggio di Lego Super Mario vi permetterà di attivare delle funzioni aggiuntive, facendo reagire il personaggio ai nemici, agli ostacoli ai power-up, aggiungendo anche dei suoni!

Dunque che siate ex giocatori NES, amanti del vintage o semplicemente alla ricerca di un progetto fai-da-te molto coinvolgente, creativo e di altissima qualità, questo modello da 2.646 pezzi è quello che fa per voi. Le istruzioni per montarlo sono facili da eseguire e vi aiuteranno step dopo step per procedere con sicurezza, anche se non siete esperti. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete acquistarlo al costo di 183,99€ invece di 229,99€.

