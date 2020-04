20% di sconto sulle cuffie SteelSeries per celebrare l’acquisizione di Nahimic

Se siete alla ricerca di un headset solido, affidabile e performante e vorreste risparmiare qualche soldo sull’acquisto, allora sarete felici di sapere che in occasione dell’acquisizione di Nahimic, SteelSeries ha appena messo in sconto fino al prossimo 13 aprile i prodotti della sua apprezzatissima linea Arctis, con uno sconto del 20% sull’acquisto di qualunque tra i modelli disponibili nella gamma!

Stiamo parlando della linea al top di gamma tra le proposte SteelSeries, che può vantare prodotti straordinari come l’ottimo Arctis Pro Wireless, headset di punta del brand. Dotato di driver al neodimio da 40 mm che, secondo l’azienda, sono in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm, le Arctis Pro offrono un’esperienza sonora eccezionale e coinvolgente, e rappresentano senza alcun dubbio uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato, specie per chi vuole la qualità senza compromessi.

Dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, le Arctis Pro Wireless hanno un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria predisposta per almeno 10 ore di autonomia per 20 ore di gioco complessive! Un prodotto di grandissima qualità che, grazie all’odierna offerta SteelSeries, può essere vostro con uno sconto del 20% sull’acquisto. Per poter usufruire dell’offerta non dovrete far altro che selezionare il vostro prodotto preferito dalla gamma Arctis e inserire il codice sconto NAHIMIC20 al momento del pagamento.

Ovviamente le Arctis Pro Wireless non sono l’unico prodotto in offerta oggi, motivo per cui vi suggeriamo di consultare subito la pagina dello store SteelSeries dedicata alla linea Arctis. In ogni caso, vi proponiamo di seguito una piccola selezione di quelli che sono, a nostro giudizio, gli articoli Arctis che proprio non potete lasciarvi scappare! Ciò detto, vi lasciamo alla nostra carrellata di articoli, invitandovi per altro a seguire anche i nostri canali Telegram dedicati alle offerte. Essi sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. L’offerta è valida solo sui prodotti della linea Arctis e fino al 13 Aprile 2020. I prezzi che seguono sono quelli originali e privi di sconto, per usufruire della promozione assicurarsi di inserire il coupon sconto NAHIMIC20 al momento del pagamento.

