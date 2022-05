Attenzione gamer! Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’offerta davvero ottima per ciò che concerne lo splendido pad DualSense per PS5, proposto dal portale a prezzo scontato nella sua recente versione “Cosmic Red“, ovvero in colorazione rossa.

Un pad originale e dalla colorazione sgargiante, che Amazon sta oggi proponendo al prezzo di appena 59,99€, contro i 74,99€ originariamente necessari per l’acquisto! Un piccolo ma ottimo affare, specie considerando che il pad è compatibile anche con PC e dunque, se ancora non avete messo le mani sulla console Sony, potrete comunque acquistarlo ora per usarlo, intanto, col vostro computer.

Bellissimo nella sua colorazione rossa, il pad DualSense Cosmic Red è stato lanciato sul mercato per poter essere abbinato anche con le relative scocche di ricambio messe in commercio da Sony, grazie alle quali poter sostituire la tipica colorazione bianca di PlayStation 5, con colori più particolari e desiderati dai fan, tra cui anche il richiestissimo colore nero.

Disponibile anche in altre colorazioni, il DualSense è considerato la punta di diamante dell’esperienza gaming offerta dall’ultima ammiraglia di Sony, complice la sua ottima tecnologia di vibrazione, che rende l’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica, nonché del feeedback aptico dei grilletti dorsali che, dove correttamente implementato, aumenta o diminuisce la resistenza dei grilletti dorsali per offrire un feedback può realistico e contestuale alle azioni di gioco.

Insomma, parliamo di un pad ai vertici dell’attuale mercato console, e che oggi può essere vostro ad un prezzo davvero molto appetibile, soprattutto considerato quelle che sono le maggiorazioni a cui invece tende il mercato quando si parla non solo di accessori console originali, ma anche di specifiche edizioni colorate.

Insomma, quella proposta da Amazon è un’occasione da non perdere e, per questo, vi suggeriamo di coglierla al volo, prima che il prezzo del pad PS5 torni alle origini! Per questo, vi suggeriamo di completare subito il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina del prodotto su Amazon.

