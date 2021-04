200€ di sconto sul notebook Gaming MSI GF65 da MediaWorld!

Se il vostro attuale notebook da gaming non riesce ad eseguire gli ultimi titoli videoludici alla massima risoluzione o non raggiunge un framerate che vi permetta di giocare fluidamente, potrebbe essere una buona idea sostituirlo con una delle ultime soluzioni presentate da MSI, soprattutto ora che MediaWorld ha deciso di proporre il potente MSI GF65 Thin 10UE a 200€ in meno fino al 30 aprile.

Come è giusto che sia, i videogiochi diventano sempre più complessi e realistici e, di conseguenza, serve un hardware capace di tenere il passo. Nel fare ciò, MSI GF65 Thin 10UE è uno dei migliori e si propone come un notebook da gaming in grado di gestire i più alti carichi di lavoro senza compromessi. Come gli appassionati di videogiochi ben sapranno, la parte grafica di un notebook è importantissima perché è soprattutto grazie ad essa che riuscirete ad impostare i dettagli grafici al massimo; sarete felici di sapere che questa soluzione di MSI implementa la nuova Nvidia GeForce RTX 3060, una scheda video che vi permetterà di giocare alla massima risoluzione anche nei prossimi anni.

Per evitare che qualche componente limitasse le prestazioni della scheda MSI ha implementato nel nuovo GF65 Thin 10UE uno dei migliori processori per il gaming, il prestante Intel Core i7-10750H, accompagnato da 16GB di RAM e SSD da 1TB. In aggiunta troviamo un sofisticato sistema di raffreddamento in grado di mantenere le temperature nella giusta soglia di funzionamento, riducendo al minimo i cosiddetti fenomeni di throttling. In altre parole, potrete giocare ai vostri titoli preferiti per svariate ore senza preoccuparvi di nulla.

Di solito, i notebook da gaming sono sinonimi di troppo peso, spessore e cattivo design, ma non è il caso di MSI GF65 Thin 10UE, che vanta uno chassis in alluminio leggero e sottile, permettendovi di spostarlo con facilità. Insomma, i videogiocatori che vogliono tirare fuori il massimo delle prestazioni, anche con Ray Tracing e DLSS attivi, non possono lasciarsi sfuggire questa opportunità che, ricordiamo, vi permetterà di risparmiare 200€.

