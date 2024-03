-20€ sulla custodia originale Apple MagSafe per iPhone 15 Plus!

Se siete in possesso di un iPhone 15 Plus e siete alla ricerca di una custodia di qualità che non solo protegga per bene il vostro dispositivo, ma che non vi impedisca di utilizzare la sua tecnologia MagSafe, allora sarete felici di sapere che, grazie alle Offerte di Primavera Amazon, sullo store è attualmente in sconto proprio la custodia originale creata e commercializzata da Apple, il cui costo sarebbe, in origine, di ben 59 euro, ma che oggi è acquistabile a soli 39,00€, con un risparmio complessivo di ben 20 euro!

Custodia Apple MagSafe per iPhone 15 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Per la precisione stiamo parlando di una custodia esclusivamente prodotta per iPhone 15 Plus e disponibile nella sua colorazione trasparente così che vi possa permettere di non alterare o coprire quella che è la colorazione originale del vostro iPhone.

Grazie alla sua trasparenza e al materiale flessibile che aderisce perfettamente al dispositivo, questa custodia mantiene inalterata l'estetica dell'iPhone, garantendo allo stesso tempo una protezione superiore contro graffi e cadute grazie ai materiali resistenti alle abrasioni che non ingialliscono nel tempo. La presenza di magneti che si allineano perfettamente con quelli del telefono rende l'aggancio alla custodia e la ricarica wireless eccezionalmente semplici e rapidi, eliminando la necessità di rimuovere la custodia durante la ricarica senza fili.

Parliamo, dunque, del prodotto che Apple ha pensato appositamente per il suo top di gamma, e che per questo può garantirvi non solo un'ottima tenuta ed un buon grip, ma anche l'utilizzo della tecnologia MagSafe senza alcun problema di compatibilità qualora, ad esempio, utilizziate l'anello di ricarica posteriore non solo per la caricare il dispositivo in modalità wireless, ma anche per l'aggancio dei vari accessori MagSafe presenti sul mercato.

Un prodotto ottimo, originariamente venduto ad un prezzo non proprio abbordabile e che, grazie alle Offerte di Primavera Amazon, è oggi venduto ad uno dei prezzi più bassi mai registrati sulla rete la qual cosa, ovviamente, aumenta anche le possibilità che il prodotto vada esaurito prematuramente. Motivo per cui vi suggeriamo di metterlo quanto prima nel carrello!

